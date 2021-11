Torna la Maratona a Napoli dopo 7 anni: 42 km da Plebiscito al lungomare

Si correrà domenica 14 novembre la Neapolis Marathon, gara sulla distanza classica dei 42.195 km che da Piazza Plebiscito passerà sul lungomare ed il Molo San Vincenzo. Da venerdì 12 in Piazza Plebiscito sarà allestito il Villaggio dello sport con iniziative per i più piccoli e sulla sana alimentazione.

Neapolis Marathon, torna dopo 7 anni

Un evento di estrema importanza, visto che nel capoluogo campano una gara sulla tradizionale distanza dei 42,195 km manca da sette anni. Sarà una giornata all’insegna dello sport e dell’ambiente. Lungo l’intero percorso (la prova parte e arriva da piazza del Plebiscito) sarà infatti vietata la circolazione delle auto dalle 8 alle 13.30. Nei punti più significativi del tracciato, inoltre, saranno programmati momenti di musica e di aggregazione per allietare i presenti in attesa del passaggio degli atleti.

Ad organizzare la gara la SSD Neapolis Marathon, società composta da professionisti di comprovata esperienza nel campo dell’organizzazione di eventi sportivi, in particolare legati al podismo. Per questa prima edizione, già inserita a pieno titolo negli eventi della Fidal (federazione italiana di atletica leggera) sono numerosi i partner, anche di caratura nazionale, come il title sponsor Italiana Assicurazioni.



Da venerdì 12 novembre inoltre sarà attivo in piazza del Plebiscito il Villaggio Neapolis Marathon, che per l’occasione di avvale della preziosa collaborazione di Coldiretti Campania. Tema di questa prima edizione dell’Expo è Sport & Nutrizione: all’interno del Villaggio – che verrà inaugurato venerdì 12 alle ore 10 – saranno proposti dibattiti, eventi e iniziative legati all’importanza della pratica sportiva e della sana alimentazione. Previste manifestazioni dedicate ai più piccoli e convegni su argomenti di stretta attualità, con la presenza di importanti testimonial sportivi e del mondo della spettacolo.

Qui per info e locandina.