La Citta’ Sotto La Città alla X edizione: 7 comuni coinvolti e Notte Bianca

Comincia a mettersi in moto la macchina organizzativa in preparazione della X edizione dell’evento “La Città Sotto La Città”. Sul sito del Comune di Santa Maria Capua Vetere è stata pubblicata una manifestazione di interesse rivolta alle agenzie artistiche, teatrali e di spettacolo. Dopo la fortunata kermesse dello scorso anno, quest’anno sono in programma diverse novità che arricchiranno la proposta culturale e di intrattenimento.

La CITTA’ SOTTO LA CITTA’ – 7 Comuni coinvolti

Santa Maria Capua Vetere reciterà la parte del leone come comune capofila. In totale, però, sono 7 i comuni coinvolti diversamente dalla passata edizione quando protagonista fu solo la città del Foro. Oltre al comune sammaritano, teatro di eventi saranno: Casagiove, Casapulla, San Prisco, Curti, Capua e San Tammaro. Ognuna con le proprie ricchezze storiche e archeologiche.

LE DATE

Al momento sono indicative ma il mese in cui si svolgerà appare, invece, sicuro. Dal 2 al 24 settembre il pubblico sarà coinvolto in un percorso itinerante di spettacoli, musica, visite guidate e teatro. Nel dettaglio sono previsti 7 spettacoli articolati in 4 fine settimana con una serata conclusiva secondo il modello della “notte bianca” con ulteriori 7 spettacoli che si susseguono in tutti i siti indicati dai vari comuni partecipanti all’evento.

I SITI INDICATI DAI COMUNI

Ognuno dei 7 comuni ha indicato un sito culturale dove saranno organizzati gli eventi:

Santa Maria Capua Vetere: Anfiteatro Campano

Curti: Villa Comunale – Conocchia

Casapulla: Piazza Orsomando

Casagiove: Corte del Quartiere Borbonico

San Prisco: Mausoleo Delle Carceri Vecchie

Capua: Piazza Commestibili

San Tammaro: Reale Tenuta di Carditello