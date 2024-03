La Notte dei Calendari: galà di spose e studentesse tra bellezza ed impegno sociale

Un evento per presentare “Il Calendario delle Spose” ed “Il Calendario delle Studentesse”, il risultato di due coraggiosi progetti che l’agenzia Millimetrica da anni porta avanti con grande successo: la Notte dei Calendari si è tenuta ieri, 5 marzo, al Capriccio Wedding and Events di San Sebastiano al Vesuvio.

La “Notte dei Calendari”, spose e studentesse per due temi sociali

Bellezza, stile, location mozzafiato, scatti da maestro e make up da sogno, ma con un unico filo conduttore: l’attenzione a tematiche di interesse pubblico sulle quali tenere accesi i riflettori. È stato questo l’intento – ben riuscito – di Millimetrica, l’agenzia di Luigi Aprea che anche quest’anno ha profuso tutto il suo impegno per la realizzazione del “Calendario delle Studentesse” e del “Calendario delle Spose”.

I due progetti artistici hanno avuto come tema rispettivamente il disagio giovanile, con una particolare attenzione all’isolamento, alla maniacale attenzione all’estetica e alla sovreasposizione causata dai social, e l’alopecia: un problema, quest’ultimo, particolarmente sentito dalle donne che ne soffrono e spesso sottovalutato.

Studentesse in posa per il disagio, tra esse “Miss VesuvioLive”

Il Calendario delle Studentesse ha visto protagoniste 20 studentesse: tra esse Jennifer Pavone, aspirante psicologa ed appassionata di true crime, premiata con la fascia di “Miss VesuvioLive”, e 5 fotografi come Narciso Miatto, Karol Mucerino, Nicola Parente, Antonio Avolio e Enzo Lucci che hanno potuto eseguire i 13 scatti nella sala posa Kactus di Nola.

Le 20 Studentesse sono state selezionate tramite casting, con il presidente di Giuria Cristian Faro, in location suggestive come Adrenalina, Terrazza Merliani 2.0, Ka Del Mar, Palazzo Nemo e pizzeria presepe by Gino Sorbillo. Il Make Up è stato curato da Melka Beauty Academy capitanate da Simona Ulloa, lo styling da Melka Agency coordinato da Ines Haddaji ed infine la parte hair da Fashion Lab Gallery.

Alopeciart, turbanti in abito bianco

Il Calendario delle Spose ha visto protagoniste 15 modelle, un mix tra future spose e ragazze con alopecia, il tema sociale scelto nel 2024. L’obiettivo è quello di sensibilizzare sulla problematica ancora poco conosciuta. Alla presentazione è intervenuta, da remoto, anche Claudia Cassia, presidente dell’Associazione nazionale alopecia, che ha avuto modo di raccontare in che modo è possibile affrontare un problema che ancora rappresenta, per tante, uno stigma sociale.

L’art director di Alopeciart è Genny Gessato che ha coordinato 10 fotografi come Dylan Bertolini, Vincenzo Paparo, Gianluca Bocchetti, Karol Mucerino, Giuseppe Uccello, HerryMike, Carmine Manfredonia, Frames di Francesco P. Lara, Fabbrica Studio di Conny Annunziata, Gennaro Lettieri, quest’ultimo premiato dalla nostra testata per il suo scatto. Protagonisti delle foto sono stati sicuramente i turbanti di Lucia La Marca che da anni lotta per la sensibilizzazione dell’alopecia.

“Sono certo che anche queste piccole azioni, come il Calendario, possano sensibilizzare verso una tematica così importante come l’alopecia – ha dichiarato Luigi Aprea, patron di Millimetrica – abbiamo notato durante la realizzazione che molti soggetti, anche con grado di istruzione elevato, non sanno cosa sia. Se abbiamo contribuito ad informare anche una persona in più, per noi è una vittoria. Ora, con la diffusione del calendario, vedremo quali risultati riusciremo ad ottenere”.