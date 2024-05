Eventi del weekend a Napoli e dintorni: luna park sul lungomare, festa birra e mozzarella

Per chi ancora non sa cosa fare durante il prossimo weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate del 24, 25 e 26 maggio 2024 in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Di seguito l’elenco.

Weekend a Napoli: gli eventi del 24, 25 e 26 maggio 2024

Festa del Gioco a Napoli. Sabato 25 maggio 2024 a Napoli torna Una Città Per Giocare, la giornata sul gioco all’aria aperta dedicata a bambini, famiglie e adulti, che si terrà alla Rotonda Diaz dalle 10 alle 14. Tutte le attività saranno completamente gratuite.

Maggio dei monumenti a Napoli. Proseguono le mostre, le aperture straordinarie, gli spettacoli, gli appuntamenti cinematografici e tutte le altre iniziative previste nell’ambito della rassegna del Maggio dei Monumenti. Il programma ufficiale è consultabile sul sito del Comune di Napoli.

Festa della Mozzarella e della Pizza. Sabato 25 e domenica 26 maggio 2024 a Casalba, frazione di Macerata Campania (in provincia di Caserta), si terrà la Festa della Mozzarella e della Pizza, uno degli eventi dedicati alle due prelibatezze del territorio giunto alla sua seconda edizione. L’appuntamento è in piazza Medjugorje a partire dalle ore 20:00. L’ingresso è gratis.

Festival dei Bambini. A San Giorgio a Cremano torna il Festival dedicato allo storytelling per bambini e ragazzi, intitolato Ricomincio dalle Storie, che dal 24 al 26 maggio 2024, trasformerà la celebre Villa Falanga in un regno di giochi, spettacoli e tante iniziative gratis per tutti. Si tratta di uno degli eventi organizzati dall’associazione Ricomincio dai Libri con la collaborazione de La Bottega delle Parole.

Birra in Villa. Il 25 e 26 maggio 2024 torna a Castel San Giorgio, nella splendida cornice di Villa Calvanese, Birra in Villa, uno degli eventi più attesi dagli appassionati dell’amatissima bevanda che potranno tornare a degustare le migliori birre artigianali accompagnate da gustosi menù, spettacoli e intrattenimento.

Diego Vive. Fino al 31 luglio 2024, presso gli spazi dell’Ex Base Nato – Parco San Laise, a Bagnoli, sarà visitabile il grande e tecnologico parco tematico dedicato a Diego Armando Maradona.