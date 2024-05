Svelati i nomi dei cantanti che prenderanno parte al Radio Italia Live – Il Concerto, il più grande evento gratis di musica live che si terrà per la prima volta a Napoli, in piazza del Plebiscito, giovedì 27 giugno 2024 alle ore 20:40. Si tratta di un concerto organizzato in collaborazione con il Comune di Napoli, nell’ambito del progetto Napoli Città della Musica.

Concerto Radio Italia a Napoli: i cantanti presenti

Questi i protagonisti della grande festa partenopea che si esibiranno sul palco di piazza del Plebiscito: Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Articolo 31, Elodie, Francesco Gabbani, Irama, Angelina Mango, Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rose Villain, Tananai.

La conduzione sarà affidata alle voci di Radio Italia: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Mauro Marino, Enzo Miccio, Manola Moslehi, Paoletta ed Emiliano Picardi. Luca Ward introdurrà live tutti gli artisti. Sono previsti anche collegamenti speciali con il backstage e il vip ringisybank.

Sarà possibile seguire il concerto anche in diretta su Radio Italia solo musica italiana, Radio Italia TV (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su Hot Bird 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD) e in streaming audio/video su radioitalia.it. L’evento sarà trasmesso in diretta in contemporanea su SkyUno, in streaming su Now e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando). Il concerto sarà anche 100% social, visibile sulle pagine social ufficiali di Radio Italia.

Il Concerto sostiene Fondazione Santobono Pausilipon e l’ospedale pediatrico di Napoli con una raccolta fondi solidale il cui ricavato sarà dedicato al progetto di assistenza domiciliare “Curare a casa”. Si potrà donare inviando un SMS solidale al numero 45592, attivo dal 7 giugno al 14 luglio.

Concerto Radio Italia a Napoli: come prenotarsi

Lo spettacolo è completamente gratuito ma per assistervi dal vivo sarà necessario accreditarsi sul sito radioitalia.it a partire dalle ore 12 di venerdì 21 giugno, cliccando nella sezione dedicata Richiesta Accrediti e seguendo le istruzioni della piattaforma. In questo modo sarà possibile accedere in piazza e prendere parte al concerto.