Gigi D’Alessio, non solo 8 concerti in 10 giorni a Piazza del Plebiscito: anche lo speciale RAI

Gigi D’Alessio protagonista non solo di 8 repliche in dieci giorni del suo concerto a Piazza del Plebiscito, ma anche di una serata esclusiva in televisione. Giovedì 13 giugno sarà infatti trasmesso su Rai 1 uno speciale che raccoglierà tutti i momenti migliori delle otto serate in piazza che, per il mese di giugno, è stata trasformata in un’arena per concerti, dovendone ospitare ben 14 con buona pace di chi la vorrebbe ammirare in tutto il suo splendore artistico ed architettonico.

Uno speciale su Gigi D’Alessio su Rai 1

Ieri sera si è svolto il primo degli otto concerti di Gigi D’Alessio a Piazza del Plebiscito davanti a circa dodicimila fans. Il primo sold out di una serie che conterà più di centomila biglietti venduti. A salire sul palco numerosi ospiti: Clementino, Guè e Geolier, Elodie, Umberto Tozzi, Annalisa, The Kolors, Lda. Questa sera invece ci saranno Alessandra Amoroso, Arisa, Boomdabash, Fiorella Mannoia.

Sul palco Gigi D’Alessio porta i maggiori successi realizzati in 30 anni di carriera, con l’aggiunta dei successi dei diversi ospiti invitati sul palco insieme a lui. Duetti che restituiscono versioni inedite molto apprezzate dai sostenitori che non gli hanno mai fatto mancare il proprio sostegno lungo gli ultimi tre decenni.