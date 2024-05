Dallo stadio a piazza Plebiscito, i più grandi artisti in concerto a Napoli: eventi anche gratis

Questa mattina è stato annunciato il programma completo di Napoli Città della Musica – Live Festival 2024, la kermesse che porterà numerosi cantanti nazionali ad esibirsi tra piazza del Plebiscito e lo stadio Diego Armando Maradona, con diversi concerti in programma anche ad ingresso gratis.

Napoli Città della Musica: i concerti e gli eventi gratis

Il Napoli Città della Musica – Live Festival 2024 vede tanti artisti “big” del panorama nazionale ed internazionale non solo esibirsi ma anche partecipare attivamente allo sviluppo della comunità locale e donare ad essa qualcosa attraverso progetti di carattere solidale.

Allo Stadio Diego Armando Maradona, ad aprire la stagione degli spettacoli, il 31 maggio, sarà Gianni Fiorellino. A giugno sarà la volta di Ultimo con due date, l’8 e il 9, mentre il 15 giugno a salire sul palco del Maradona saranno i Negramaro. Tre date per Geolier che si esibirà il 21, 22 e 23 giugno. Chiuderà la serie di concerti allo stadio Nino D’Angelo con il suo live del 29 giugno.

In piazza del Plebiscito saranno 14 i concerti previsti e organizzati in sinergia con la Sovrintendenza ai Beni Culturali. Gigi D’Alessio darà il via alla stagione con 8 concerti a giugno nelle seguenti date: 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 16. Il 21 e 22 giugno doppio appuntamento con il ritorno di Renato Zero.

Seguirà, il 27 giugno, Radio Italia Live – Il Concerto in piazza del Plebiscito, il grande evento musicale, per la prima volta a Napoli e realizzato in collaborazione con il Comune, che vedrà alternarsi sul palco gli artisti del momento. Il giorno successivo, il 28 giugno, sarà invece il turno del cantautore partenopeo Tropico. Nella programmazione di settembre sono previste due date, il 17 e il 18, con la reunion dei Co’Sang.

In occasione della Festa della Musica 2024, vie e piazze delle città accoglieranno palchi e pedane dove potranno liberamente esibirsi artisti locali e non (con prenotazione sul portale festadellamusicaitalia.it). Alle performance del 21 giugno si aggiungerà un incontro di approfondimento dedicato al ruolo delle orchestre e delle bande musicali, tema chiave dell’edizione 2024, in programma giovedì 20 giugno presso Palazzo Cavalcanti, sede dell’Ufficio Musica del Comune di Napoli.