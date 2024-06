Vasco Rossi in concerto a Napoli: “Sarà uno spettacolo senza fine”. Date e biglietti

A distanza di due anni dall’ultimo concerto, Vasco Rossi ha annunciato il ritorno del suo tour a Napoli, ancora allo stadio Diego Armando Maradona, con ben due date a giugno 2025: i biglietti saranno disponibili a breve.

Concerto Vasco Rossi, due date a Napoli nel 2025: biglietti

“News. Anteprima abusiva planetaria solo qua, solo per voi. Vasco Live 2025, lo spettacolo che non avrà mai fine. Ecco dove ci troveremo l’anno prossimo” – si legge nel post diffuso sui canali social dell’artista dove sono state annunciate tutte le diverse tappe del tour in giro per l’Italia.

Si parte il 31 maggio allo Stadio Olimpico di Torino e si conclude a Roma il 28 giugno. A Napoli si susseguiranno ben due spettacoli: il primo previsto per il 16 giugno, l’altro subito dopo, il 17. Entrambi si terranno allo stadio Diego Armando Maradona, proprio come il live già tenuto dall’artista due anni fa.

In quell’occasione Vasco Rossi, esprimendo il suo amore per Napoli, aveva promesso che sarebbe ritornato a cantare nella città partenopea. Proprio alla fine del concerto sui social scriveva: “Napoli…che sento ancora i brividi nel cuore. Che storia…siete infiniti…alla prossima”. Promessa che non ha tardato a rinnovare preparandosi a riempire gli spalti dell’arena partenopea anche stavolta.

I biglietti per Vasco Live 2025 saranno disponibili in anteprima per il Blasco Fan Club dalle ore 12:00 di lunedì 8 luglio, fino alle ore 11:00 di venerdì 12 luglio sulla piattaforma VivaTicket. I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 10 luglio fino alle ore 12:00 di venerdì 12 luglio. La vendita generale partirà dalle ore 12:00 di venerdì 12 luglio.

Di seguito tutte le date del tour: