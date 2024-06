Una festa per Carmine, il 17enne di San Giorgio morto per una rara malattia: fondi al Santobono

L’8 luglio 2024 si terrà il secondo Memorial Carmine Franzese, l’evento intitolato al ragazzino di San Giorgio a Cremano, morto a soli 17 anni per una rara malattia, che si pone l’obiettivo di sostenere la ricerca scientifica sul sarcoma. La location scelta è Villa Avellino, a Pozzuoli, che ospiterà diversi ospiti d’eccezione. I fondi raccolti attraverso il gala saranno destinati all’ospedale Santobono di Napoli.

Memorial Carmine Franzese, l’evento di beneficenza

“Cari concittadini, dalla storia purtroppo triste di Carmine, un ragazzo sangiorgese dal cuore grande, strappato alla vita nel 2022 a soli 17 anni per una malattia rara che non gli ha dato tregua, è nato un grande progetto di sostegno per la ricerca e per la costituzione di un Centro Sarcomi presso l’ospedale Santobono-Pausilipon, dove Carmine è stato in cura dal 2019″ – ha annunciato il sindaco Giorgio Zinno via social.

“A portarlo avanti sono i suoi genitori, Paolo e Antonietta, che dopo aver provato il dolore più grande che esista al mondo, non si sono abbandonati alla sofferenza estrema che provoca la morte di un figlio ma hanno trovato un senso a tutto questo, salvaguardando la dignità e il valore del piccolo Carmine”.

A Villa Avellino, nel nome di Carmine e della ricerca, si riuniranno diversi artisti e rappresentanti del nosocomio pediatrico partenopeo. A presentare la serata saranno Rosaria De Cicco e Maria Silvia Malvone, la compilation musicale è affidata alla Raoul Swing Orchestra. Tra gli ospiti presenti Peppe Iodice, Nino Buonocore, Monica Sarnelli, Antonio Riscetti, Mago Marfi e tanti altri. Dall’ospedale Santobono interverranno Massimo Abate, Rodolfo Conenna, Attilio Bianchi, Flavia Matrisciano, Anna Maria Ziccardi.

L’obiettivo è quello di raccogliere fondi da destinare proprio all’ospedale Santobono, sostenendo la ricerca per favorire lo sviluppo di adeguate e più avanzate terapie che possano salvare la vita a bambini e ragazzi affetti dalla stessa malattia che ha portato via il giovane Carmine. Lo scorso anno, ad esempio, sono stati raccolti oltre 50 mila euro. L’ingresso all’evento è soggetto ad un contributo minimo di partecipazione di 50 euro a persona. La donazione può essere effettuata online sul sito Memorial Carmine Franzese.

“Quest’anno dobbiamo aiutare Paolo e Antonietta a superare questa soglia. Complimenti a loro per il coraggio, la tenacia e la grande volontà di continuare a tenere accesa la scintilla di vita che Carmine aveva negli occhi, attraverso la ricerca e la costituzione di un centro specializzato che possa garantire cure sempre più all’avanguardia e lavorare sullo sviluppo di protocolli personalizzati che possano dare risposte efficaci anche a quei pazienti che non reagiscono ai classici protocolli chemioterapici” – ha concluso il primo cittadino.