Country Beer Fest, oltre 3 mila presenze nei primi giorni: gran finale con Mimmo Dany

Dopo una breve pausa, dal 12 al 14 luglio torna il Country Beer Fest, il primo festival in Campania dedicato alla birra in stile western che inonderà il villaggio allestito a Casamarciano/Tufino di prelibatezze texane, musica e divertimento per altre tre serate.

Country Beer Fest a Casamarciano: gran finale con Mimmo Dany

Sono circa 3000 le presenze registrate per il debutto del Festival: in tanti hanno affollato l’area di 7500 mq situata alle spalle del Conad Smart Space nei primi 4 giorni di lancio dell’evento, dal 4 al 7 luglio, godendo della suggestiva atmosfera di un tipico scenario western.

Il villaggio texano tornerà ad accogliere cittadini e visitatori a partire da venerdì 12 luglio, con la gran chiusura prevista per domenica 14. Anche in queste ultime tre serate dell’evento sarà possibile assaporare le migliori birre artigianali accompagnate dai piatti più amati della cucina messicana e non solo.

Tra fagioli alla messicana, tacos farciti e burger texani non mancheranno pietanze della tradizione partenopea e campana come pizze a portafoglio, caciocavallo impiccato e grigliate di carne. Con soli 10 euro sarà possibile accedere al festival e usufruire allo stesso tempo di un menù completo che comprende un panino più una birra. Per i bambini la formula ingresso+menù ha un costo di 5 euro e prevede un hot dog con una bottiglia d’acqua.

Per le prossime serate ad esibirsi saranno: Enzo Serio in Vasco Rossi Vascover Band (12 luglio); lo show del sassofonista Rocco Di Maiolo (13 luglio); concerto di Mimmo Dany per il gran finale di domenica 14 luglio.

Indicazioni stradali e dove parcheggiare

Il Country Beer Fest si terrà in via Nazionale delle Puglie, a Casamarciano/Tufino, nell’area di 7500 mq situata alle spalle del Conad Smart Space. La zona è facilmente raggiungibile sia da Napoli che da Caserta in circa 30/40 minuti di auto. Per vivere al meglio l’esperienza rigorosamente country del festival dedicato alla birra, a disposizione degli ospiti ci sarà un ampio parcheggio a pochi passi dall’area dell’evento. In tal modo tutti potranno trascorrere la serata in totale tranquillità e comodità.