Film all’aperto e festa con gli attori delle serie più belle nel Napoletano: l’ingresso è gratis

Nell’arena di Agorà San Sebastiano al Vesuvio torna l’Aria Film Fest, il festival del cinema green, incentrato sul tema della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente, che si terrà dal 16 al 26 luglio con la proiezione di film e una grande festa di chiusura in programma per il giorno 31 con tanti ospiti speciali dal mondo del cinema e della TV. La kermesse, sotto la direzione artistica di Alex Marano, dà il via così alla sua terza edizione.

Film e festa gratis con tanti ospiti a San Sebastiano

La manifestazione, sostenuta da Città Metropolitana di Napoli e inserita nell’ambito della Rassegna del Verde, ha l’obiettivo di premiare le eccellenze del mondo dell’audiovisivo che sfruttano le potenzialità dello strumento cinematografico per trattare tematiche di primaria importanza, quali quelle relative all’ecosostenibilità.

Prenderanno parte al festival alcuni volti noti di Mare Fuori e Gomorra. I cortometraggi in concorso sono 5, tutti riguardanti natura, ambiente e cambiamento climatico. Gli appuntamenti, alle ore 20,30 presso l’Agorà nel Parco urbano di San Sebastiano al Vesuvio, saranno i seguenti: 16 luglio “M/Argini” di Gaia Vallese, Serena Magallotti, Indi Arumahandi; 17 luglio: “Wasted” di Tobia Passigato; 19 luglio: “Barolo is dead” di Anna Cordioli, Francesco Spidalieri, Simone Dipietro; 23 luglio: “Las memorias perdidas de los árboles” di Antonio La Camera; 26 luglio: “Chance Change” di Ivana Esposito.

Gran finale per la serata di premiazione, in programma il 31 luglio, condotta da Gelsomina Prositto, produttrice e direttrice organizzativa di NaNo Film, e Giovanni Amura, protagonista de “L’amica geniale”. Numerosi gli ospiti che saliranno sul palco come Giovanni Esposito, Arturo Muselli, Mario Di Leva e Carmine Guarino.

Annunciata anche la Giuria di esperti, composta dall’attrice Maddalena Stornaiuolo, l’attore Andrea Di Maria, la produttrice Lorenza Stella, il produttore Angelo Troiano, il giornalista Gianni Russo e la regista Matilde De Feo. L’ingresso alla serata finale di Aria Film Fest è ad accesso gratis per tutti.