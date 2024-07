Meraviglia a Napoli, il Palazzo Reale apre di sera: 7 notti magiche e biglietti a soli 5 euro

Torna Un Sabato da Re al Palazzo Reale di Napoli che apre nuovamente di sera per accogliere turisti e visitatori nella magica atmosfera notturna dal 20 luglio al 31 agosto 2024, riservando loro un biglietto a tariffa ridotta.

Palazzo Reale di Napoli apre di sera: visite e biglietti scontati

Le aperture straordinarie serali del Palazzo Reale di Napoli oltre il normale orario di apertura si terranno ogni sabato dal 20 luglio al 31 agosto dalle ore 20 fino a mezzanotte, con ultimo ingresso previsto per le ore 23:00. Il costo del biglietto sarà di 5 euro (eccetto le gratuità previste per legge).

Ben sette serate in cui il pubblico potrà perdersi non solo tra le meraviglie degli Appartamenti Reali ma anche visitare il nuovo Museo della Fabbrica, al pianterreno con accesso dal Cortile d’Onore, o ammirare la mostra Quattro secoli di storia. La fabbrica di Palazzo Reale, presso la Galleria Genovese, che completa la storia della costruzione e dei cambiamenti della reggia.

Nuovi capolavori appena inaugurati, in presenza del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in concomitanza con la presentazione del nuovo progetto per il Belvedere, la terrazza mozzafiato del sito che sarà possibile raggiungere con un percorso unico nel suo genere.

Le visite serali si terranno nelle seguenti date: 20 luglio, 27 luglio, 3 agosto, 10 agosto, 17 agosto, 24 agosto, 31 agosto. La prenotazione non è prevista per i visitatori individuali mentre è obbligatoria per i gruppi superiori alle 10 persone (ingresso in gruppi ogni 20 minuti dalle ore 20 alle 23).

L’ultimo ingresso al Museo della Fabbrica è alle ore 22,30. Durante le aperture serali non sono visitabili il Giardino Pensile, il Museo Caruso e la Galleria del Tempo. I biglietti sono disponibili anche online al portale dei Musei Italiani. alla sezione dedicata al Palazzo Reale di Napoli. Per maggiori informazioni sull’acquisto e tutto ciò che riguarda la vendita dei tickets è possibile inviare una mail all’indirizzo info@museiitaliani.it o telefonare al numero 06 87570182 (servizio attivo tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:30).