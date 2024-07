Al Palazzo Reale apre l’inedito percorso per salire sul Belvedere: il panorama è mozzafiato

Nuove meraviglie al Palazzo Reale di Napoli che, dopo l’inaugurazione del nuovo Museo della Fabbrica, si appresta ad incantare i visitatori con un nuovo percorso, mai aperto prima, per raggiungere il Belvedere, offrendo loro anche la possibilità di usufruire di una nuova biglietteria e un rinnovato spazio accoglienza nel cortile d’Onore.

Palazzo Reale di Napoli: apre il nuovo Museo e Belvedere

Le novità sono state presentate ieri in presenza del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e il direttore generale Musei, Massimo Osanna, giunti all’interno del sito e accolti calorosamente dal direttore di Palazzo Reale, Mario Epifani.

In primo luogo è stato inaugurato il Museo della Fabbrica, un’esposizione permanente che che costituisce un percorso introduttivo alla visita non solo dell’Appartamento di Etichetta, ma di tutto il complesso monumentale.

Collocato al pianterreno, con accesso dal Cortile d’Onore, il museo racconta la storia del palazzo in una veste nuova e coinvolgente: attraverso l’esposizione di opere e installazioni audiovisive che ne illustrano le trasformazioni anche attraverso rilievi 3D. Nella parte centrale sono esposti in teche sospese i modellini ottocenteschi degli architetti dell’epoca Antonio Niccolini e Gaetano Genovese, restaurati per l’occasione.

Concepito dal direttore Mario Epifani, il Museo della Fabbrica si inserisce nel più ampio progetto di restauro degli spazi del piano terra curato dall’architetto Almerinda Padricelli. La progettazione è stata affidata all’architetto Giovanni Francesco Frascino che ha collocato il Museo in asse con l’ingresso principale di piazza del Plebiscito, creando un nuovo foyer con la biglietteria e il guardaroba, spazio di accoglienza, informazione e orientamento.

Presentata anche la mostra temporanea Quattro secoli di storia: la fabbrica di Palazzo Reale – che sarà visitabile al piano nobile, nella Galleria del Genovese, fino al 3 settembre 2024- così come il restauro del Belvedere, la meravigliosa terrazza incastonata sul tetto di Palazzo Reale che offre una spettacolare vista sul Golfo di Napoli.

A partire dal mese di settembre, per raggiungere la magnifica terrazza sarà possibile addentrarsi in un itinerario inusuale attraversando i sottotetti per raggiungere il torrino del Belvedere, un luogo mai aperto al pubblico da quando è stato costruito nel 1837. I lavori di restauro, affidati all’architetto Francesco Delizia, diretti dall’architetto Padricelli, hanno interessato anche la riqualificazione di tetti e sottotetti.