Spettacolo a Napoli, arriva la straordinaria mostra di Andy Warhol: il genio della pop art

Dal 25 settembre 2024 al 16 febbraio 2025 alle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo a Napoli sarà possibile ammirare la mostra dedicata ad uno degli artisti più amati di sempre: Andy Warhol, il genio della pop art dalle opere dinamiche e intramontabili.

Gallerie d’Italia Napoli: la magnifica mostra di Andy Warhol

La mostra Andy Warhol. Triple Elvis, a cura di Luca Massimo Barbero, intende raccontare l’originale e straordinaria ricerca artistica di Warhol a partire dall’opera Triple Elvis del 1963, anno in cui l’artista per la prima volta lavora sulla ripetizione dell’immagine in occasione della mostra dedicata agli Elvis Paintings alla Ferus Gallery di Los Angeles.

Proprio in quegli anni l’artista comincia a inserire nelle sue opere i personaggi che considera “famosi”, anticipando i tempi. L’esposizione copre anche l’evoluzione artistica degli anni Sessanta e Settanta attraverso tre importanti cicli grafici ineditamente esposti insieme: Marilyn, Mao Tse-Tung e Eletric Chairs.

Ad accogliere i visitatori due cicli di opere grafiche, la straordinaria serie di 10 serigrafie Electric Chairs, dove l’immagine di una sedia elettrica diventa icona politica ma anche una meditazione sull’umanità e sulla morte, e quelle in cui l’artista, attraverso l’uso deciso del colore, mostra il ritratto di Mao, eseguite nel 1972, anno de celeberrimo viaggio di Nixon in Cina.

Nella stessa sala sarà possibile ammirare un’altra serie universalmente celebrata, quella delle Marylin del 1967, che consacra il grande firmamento dei miti hollywoodiani, divenuti oggi emblema dell’artista americano. In mostra anche un ritratto di Warhol: una piccola e delicata opera fotografica di Duane Michals, fotografo americano, in cui l’artista appare e scompare.

A concludere il percorso i due Vesuvius della collezione Intesa Sanpaolo, a riprova del forte legame che univa l’artista alla città di Napoli, grazie anche a personalità di spicco come Lucio Amelio che lo coinvolse in una serie di esposizione fondamentali per la storia della città.

“La ricchezza di capolavori presenti nelle raccolte d’arte della Banca, a partire dall’eccezionale nucleo della collezione Agrati, rafforza la volontà di condividerne sempre più la varietà, la bellezza e il valore nelle nostre Gallerie d’Italia. Nasce da qui il nuovo approfondimento che il museo di via Toledo dedica al Triple Elvis, opera iconica di Warhol. L’iniziativa conferma la vocazione di uno spazio vivo, aperto e dinamico, capace di generare proposte originali che parlano a tutta Napoli e alle migliaia di turisti che scelgono questa magnifica città” – ha commentato Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo.

Il biglietto di ingresso alla mostra ha un costo di 7 euro, mentre il ridotto di 4 euro. L’accesso è gratuito per convenzionati, scuole, minori di 18 anni e clienti del gruppo Intesa Sanpaolo.