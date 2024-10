Oktoberfest 2024 a Vico Equense: al Murphy’s Law Pub brace al metro e fiumi di birra

Torna l’Oktoberfest da Murphy’s Law Pub a Vico Equense! Anche quest’anno si ripete l’appuntamento, oramai una vera e propria tradizione, di quello che è considerato da molti il pub con il panorama più bello del mondo. L’evento, importato dalla Germania, è caratterizzato da divertimento, carne alla brace e soprattutto da litri e litri di birra. Un’occasione imperdibile di divertimento e socialità, anche per coloro che per i motivi più disparati non potranno partecipare alla festa nella sua terra d’origine, la Baviera.

Oktoberfest 2024 al Murphy’s Law Pub di Vico Equense

Il Murphy’s Law Pub di Vico Equense, che si trova in corso Caulino 77, si farà trovare preparatissimo all’appuntamento: da venerdì 4 a domenica 6 ottobre sarà possibile celebrare l’Oktoberfest nel pieno rispetto dello spirito originale.

Venerdì la serata inaugurale con la musica dal vivo degli Star Alley, mentre domenica si potrà godere del tiepido sole autunnale grazie all’apertura ad ora di pranzo. A tutti i partecipanti che consumeranno birra verrà regalato un boccale: uno in omaggio per ogni litro ordinato. Bevanda da accompagnare, ovviamente, al leggendario Misto Brace di Murphy’s Law Pub diventato negli anni una vera e propria istituzione. Una selezione di carne di grande qualità proposta in formati differenti: da quello al metro per 8 persone al Royal, passando per il Misto Murphy’s tradizionale: Picanha Danish Crown, Tagliata Prussiana, Ribs in salsa barbeque, carne di maiale beneventano. Il tutto servito su pietra lavica ed accompagnato da patatine fritte.

Bob, il cameriere robot

Il misto brace è il cavallo battaglia, ma non mancano affatto altre specialità a disposizione dei clienti. La possibilità di scelta tra i panini, tutti estremamente studiati e peculiari a partire dal tipo di pane utilizzato, è estremamente vasta, tale da venire incontro a ogni gusto possibile. Sarà possibile quindi richiedere tutte le pietanze del Murphy’s Law Pub Vico Equense. Altra particolarità è rappresentata dalla presenza di Bob, il cameriere robot. Si consiglia la prenotazione del tavolo seguendo questo link oppure telefonando al numero +390818028590.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Oktoberfest 2024 a Vico Equense

Quando: dal 4 al 6 ottobre 2024, domenica anche a pranzo

Dove: Murphy’s Law Pub Vico Equense

Indirizzo: Corso Caulino 77, Vico Equense, Napoli

Info e prenotazioni: +39081 802 8590

Pagina Facebook: Murphy’s Law Vico Equense