Arriva la Sagra Salsiccia e Friarielli Napoletani: 3 giorni di specialità a ingresso gratis

Dal 25 al 27 ottobre 2024 a Casapozzano, nel Casertano, prenderà il via la Sagra della Salsiccia e Friarielli Napoletani, l’evento dedicato alla prelibatezza partenopea, giunto alla sua seconda edizione. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Sagra Salsiccia e Friarielli a Casapozzano: ingresso gratis

La grande festa si svolgerà presso il cortile della parrocchia San Michele Arcangelo, in località Casapozzano, a Orta di Atella. Si tratta di una delle iniziative che rientrano nell’ambito del programma Settembre al Borgo di Casapozzano, organizzata dal Comitato Festeggiamenti San Michele Arcangelo.

Per ben 3 serate il borgo ospiterà alcune specialità della tradizione, proponendo l’immancabile combinazione culinaria napoletana: quella composta dalle salsicce accompagnate dai friarielli. Un’esperienza di sapori incredibili per i visitatori che potranno trascorrere piacevoli momenti di gusto in un’atmosfera di festa e divertimento.

La Sagra sarà, infatti, allietata da musica ed esibizioni live. Dalle 20 a mezzanotte a disposizione dei partecipanti ci sarà un piano bar e il karaoke. Sabato 5 ottobre un ospite speciale animerà la festa: Luca Sepe, cantautore e noto speaker radiofonico.

Inizialmente l’evento era previsto dal 4 al 5 ottobre ma, a causa delle avverse condizioni meteo, gli organizzatori hanno deciso di rimandarlo all’ultimo weekend di ottobre. Intanto questo fine settimana nel Casertano ci sarà il BeerFest, la grande festa della birra in pieno stile OktoberFest che animerà gli spazi del polo fieristico A1Expò. Ricco e variegato il menù pensato per gli ospiti, dalle birre ai primi passando per pizze e secondi, così come il cartellone dell’intrattenimento.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Sagra Salsiccia e Friarielli napoletani;

Quando: dal 25 al 27 ottobre 2024;

Dove: cortile della parrocchia San Michele Arcangelo, via Bugnano, località Casapozzano, Orta di Atella (Caserta).