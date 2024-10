Fashion Festival in Campania, la Festa dello Shopping: un giorno di sconti al -70% e show

Domenica 13 ottobre 2024 torna il Fashion Festival, la speciale giornata dedicata allo shopping che si terrà a La Reggia Designer Outlet di Marcianise, in provincia di Caserta, con sconti del -70% su tantissimi articoli.

Fashion Festival, grandi sconti a La Reggia Outlet Marcianise

Solo per una giornata all’interno del grande polo dello shopping sarà possibile acquistare capi di abbigliamento, calzature, borse, svariati accessori e tanti altri prodotti dei brand preferiti dalla clientela ad un prezzo incredibile.

L’evento si svolgerà non solo a La Reggia di Marcianise ma anche in tutti gli altri centri McArthurGlen italiani, situati a Castel Romano, Noventa di Piave e Serravalle. Tutti avranno la possibilità di concludere veri e propri affari, godendo di uno sconto del 70% sui prezzi outlet.

Il tutto in un’atmosfera di gioia e divertimento. Non mancheranno, infatti, esibizioni e musica live con la coinvolgente Euro Band o l’Animal Parade con spettacolari performance dei trampolieri di Artisti di Strada Campania. Inoltre, per l’intera giornata saranno distribuiti gadget speciali per tutti.

La Reggia Designer Outlet in occasione della grande festa resterà aperta dalle ore 9:00 alle 21:00 per un totale di 12 ore di shopping per tutti. Gli interessati potranno visionare alcune delle offerte presenti nei negozi aderenti già sui canali social del centro e sul sito web ufficiale.

Il centro casertano, subito dopo la giornata di sconti, darà il via ad un altro grande evento: il 22 ottobre ci sarà il Talent Day organizzato in collaborazione con la piattaforma InfoJob, che consentirà agli interessati di effettuare colloqui con le aziende partecipanti. Basterà compilare il form online e candidarsi per le posizioni aperte negli store de La Reggia per poter prendere parte al processo di selezione.

