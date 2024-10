Meraviglia a Napoli: passeggiate, concerti e spettacoli gratis nei parchi più belli della città

A Napoli è ufficialmente partita Vespero Napoletano, l’iniziativa che prevede ben tre weekend per vivere i parchi della città tra passeggiate tematiche, spettacoli, concerti e visite specialistiche gratuite. I prossimi appuntamenti si terranno il 19-20 e 26-27 ottobre 2024. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Vespero Napoletano: spettacoli gratis nei parchi di Napoli

Per i due successivi fine settimana di ottobre gli spazi della Villa Comunale, del Parco dei Quartieri Spagnoli, del Parco Carmine Minopoli, del Parco Virgiliano e della Gaiola si trasformeranno in palcoscenici per eventi culturali, di prevenzione e benessere.

Le iniziative, promosse dagli Assessorati al Turismo e al Verde in collaborazione con le associazioni del territorio, copriranno l’intera giornata, intrattenendo i partecipanti dal mattino alla sera, tra passeggiate nella natura, esibizioni musicali e spettacoli per tutta la famiglia.

“Ci piace l’idea di offrire momenti di relax e svago alle famiglie dei nostri turisti e dei nostri cittadini fuori dalle solite rotte turistiche e anche l’occasione di vivere i nostri parchi cittadini, resi vivi e accoglienti, da tante belle iniziative” – ha detto l’assessora al Turismo Teresa Armato.

“È fondamentale parlare dell’importanza della prevenzione medica e del prendersi cura di sé, sia attraverso il tempo trascorso nei parchi sia grazie alle visite specialistiche gratuite che offriremo nei camper adibiti all’interno dei parchi” – ha spiegato l’assessore alla Salute e al Verde Vincenzo Santagada.

Di seguito il programma completo della manifestazione, con tutti gli appuntamenti previsti, consultabile direttamente sul sito ufficiale del Comune di Napoli.

