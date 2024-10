Tre giorni di visite gratis nei luoghi più belli di Napoli: tra natura, musei e posti di lusso

Dal 18 al 20 ottobre 2024 torna l’appuntamento con Open House Napoli, l’iniziativa che prevede tre giornate di visite guidate gratis in siti straordinari, spesso sconosciuti o poco accessibili, e luoghi di grande valore architettonico della città.

Open House Napoli 2024: visite gratis in luoghi straordinari

Un lungo fine settimana all’insegna della scoperta, con oltre 150 meravigliosi luoghi da ammirare tra stazioni, residenze e hotel lussuosi ma anche percorsi, eventi d’eccezione e laboratori. Quest’anno l’attenzione è rivolta anche al tema dell’inclusività con la sezione di visite dedicate realizzata insieme a Capability Festival, rassegna sulla disabilità a cura delle Politiche Sociali del Comune di Napoli.

Torna, inoltre, OHN Kids con attività e laboratori per stimolare i più piccoli alla creatività e alla conoscenza della città. Tra le visite previste anche quelle dedicate alla nuova mobilità, tra le innovative stazioni metro di ANM e quelle in costruzione dell’EAV. Infine, OHN Talks, un’intera giornata di tavole rotonde e confronti sulla città in trasformazione, mostre e dialoghi sull’architettura.

L’elenco dei siti da poter visitare, dei percorsi e dei laboratori in programma è consultabile sul sito ufficiale di Open House Napoli. L’ingresso è sempre gratuito ma per alcune strutture necessita di prenotazione. Per altre sarà rispettato l’ordine di arrivo.

Open House Napoli: luoghi da visitare, eventi e percorsi

/Sgòm-be-ro/ Ciò che resta quando la notte passa di Isotta Bellomunno, corso Vittorio Emanuele;

Acquedotto Augusteo del Serino – Palazzo Peschici Maresca, via Arena della Sanità;

ANM Alfa 1000: nell’architettura sul filobus storico , partenza da piazza Museo;

, partenza da piazza Museo; ANM Ascensore Monte Echia , via Santa Lucia;

, via Santa Lucia; ANM Funicolare Centrale, via Renato Lordi;

ANM Funicolare Mergellina, via Mergellina;

ANM Metro Linea 1, Centrale Operativa, via Saverio Gatto;

ANM Metro Linea 1, Stazioni Toledo e Montecalvario;

ANM Metro Linea 6, Stazioni Mirelli, Chiaia e San Pasquale ;

; ANM Tram Storico 1029 , corso Garibaldi;

, corso Garibaldi; Archivio di Stato sede centrale, piazzetta del Grande Archivio;

Archivio Riccardo Dalisi, Rua Catalana;

Arciconfraternita S. Maria del Popolo agli Incurabili, Cimitero delle 366 Fosse , via Fontanelle al trivio;

, via Fontanelle al trivio; ‘A Rareca Rarechea, via Foria;

Banca d’Italia – Sede di Napoli , via Miguel Cervantes de Savedra;

, via Miguel Cervantes de Savedra; Biblioteca Fondazione Ezio De Felice, Calata Trinità Maggiore;

Borgo di San Rocco, partenza da via Vallone;

Brin 69, via Benedetto Brin;

Cantiere a Palazzo Tresca, corso Secondigliano;

Cantiere d’arte, tour ai Bipiani di Ponticelli;

Casa a Palazzo Berio, via Toledo;

Casa ai Quartieri Spagnoli;

Casa Aura, Vomero;

Casa Bianca – Studio Pica Ciamarra Associati, via Petrarca;

Casa del Portuale – Culp, Calata della Marinella;

Casa F_R, via Duomo;

Casa Glo – La Gloriette, via Petrarca;

Casa Studio di Ellen G, Palazzo dei Principi Albertini di Cimitile;

Castel Sant’Elmo – Museo del Novecento a Napoli ;

; Centro Direzionale;

Certosa e Museo di San Martino ;

; Chiaia, il quartiere borghese;

Chiesa di Sant’Andrea delle Dame;

Chiesa di Santa Maria Donnaregina Vecchia, Largo Donnaregina;

Chiesa di Sant’Aniello a Caponapoli;

Chiesa e Convento di Santa Teresa degli Scalzi;

Chiesa SS. Filippo e Giacomo dell’arte della seta;

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, via Leopoldo Tarantini;

Complesso dei Cinesi a Napoli, via Luca Samuele Cagnazzi;

Comprensorio Olivetti, via Campi Flegrei;

DaDoM Museo Darwin Dohrn ;

; DaDoM Museo Darwin Dohrn – Casina del Boschetto;

Dai Cacciottoli ai Ventaglieri, dal Vomero a Montesanto;

Dalla Montagna al Mare, Largo S. Martino;

De Bonart Naples Curio Collection By Hilton , corso Vittorio Emanuele;

, corso Vittorio Emanuele; Decumani Hotel De Charme;

Design Co-Vision. The magic of light science, via Coroglio;

Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale Università Luigi Vanvitelli;

Doma – San Domenico Maggiore;

EAV cantiere bretella di Monte Sant’Angelo;

EAV cantiere stazione di Vittorio – Capodichino;

EAV cantiere stazione Pozzuoli;

EAV cantieri stazioni Miano e Regina Margherita;

EAV sede storica a Palazzo Giovene di Girasole;

EAV stazione Porta Nolana;

Ex ospedale militare La Santissima;

Facoltà di Ingegneria, Fuorigrotta;

Fadd Architects Studio, corso Meridionale;

Fondazione Circolo Artistico Politecnico ETS-MUSAP, piazza Trieste e Trento;

Fondazione Ezio De Felice nel Teatro di Palazzo Donn’Anna ;

; Fondazione IDIS – Città della Scienza;

Fondazione Morra Greco, largo Proprio D’Avellino;

Galleria Borbonica ;

; Galleria Storica dei Vigili del Fuoco, via del Sole;

Giardino Liberato di Materdei;

Hopestel Secret Garden, vico Cappuccinelle;

Hotel Royal Continental , lungomare;

, lungomare; Hub Area 1.1.2, via Salvator Rosa;

Hub Creativo a Palazzo Monte Manso di Scala;

I (non) luoghi del Porto di Napoli;

I condomini di Stefania Filo Spaziale a Posillipo;

Il Cartastorie – Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli ;

; Il Colombre e altre leggende di mare, viale Virgilio;

Il frutteto del Parco Viviani;

Interno 6/ Carla Celestino, via Gaetano Filangieri;

Istituto Buddista Italiano “Soka Gakkai”, palazzo dei Principi Albertini di Cimitile;

Istituto regionale Paolo Colosimo, via S. Teresa degli Scalzi;

Istituto Tecnico Tecnologico Giordani-Striano, via Michelangelo da Caravaggio;

La costruzione dell’utopia, Palazzo Gravina;

La Riserva Marina della Gaiola;

Laboratorio Artistico Antonella Raio, via Foria;

Laboratorio Micro Galleria “Llabbasc”, via S. Pietro a Maiella;

Laboratorio Oste, Sanità;

Le case operaie dell’ina-casa, viaggio nell’area occidentale di Napoli;

Liberty al Vomero;

Mostra di Alessio Antonucci, via Nilo;

Magma Home, via San Giuseppe dei Nudi;

Maison e Atelier Acri, corso Meridionale;

Maschio Angioino ;

; Mostra d’Oltremare;

Museo dello Scudillo, via del Serbatoio dello Scudillo;

Museo Donnaregina – Museo Diocesano di Napoli ;

; Napoli anno zero, piazza Trieste e Trento;

Napoli, la città sul mare vista da Occidente, corso Vittorio Emanuele;

Necropoli Ellenistica di Neapolis , via Santa Maria Antesaecula;

, via Santa Maria Antesaecula; NH Napoli Panorama;

Nina Art Gallery Open Space, via Nilo;

Nuova Hall e Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova;

Officina Vanvitelli e Museo della Seta, complesso monumentale Belvedere di San Leucio ;

; Officine San Carlo a Vigliena;

Palazzina Uffici CNR – Stems;

Palazzo Caracciolo Napoli ;

; Palazzo della Borsa – Camera di Commercio ;

; Palazzo della Provincia “Palazzo Matteotti”;

Passeggiata a Barra, il Casale della Sirena Bicauda;

Passeggiate Reali, via Cimarosa;

Più storia che strada, porta Miano del Bosco e Museo di Capodimonte;

Pio Monte della Misericordia;

Polo delle Arti Caselli Palizzi – Sede Caselli Real Fabbrica di Capodimonte;

Polo delle Arti Caselli Palizzi – Sede Palizzi Museo Artistico Industriale;

Polo Museale San Giuseppe dei Nudi;

Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – Sezione San Luigi;

Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – Sezione San Tommaso D’Aquino;

Posillipo Rendez-Vous, dal Casale di Santo Strato al Borgo di Marechiaro;

Puntozerovaleriaapicella, piazza Enrico De Nicola;

Real Albergo dei Poveri – Palazzo Fuga ;

; Remade Community Lab, via Capodimonte;

Rione Carità, via del Chiostro;

Scampia, un telaio di storie;

Scuola Militare Nunziatella ;

; Sede Acen a Palazzo Ruffo della Scaletta;

Spazio Obù – Fondazione Terzoluogo;

Spirit Level di Vibeke Mascini e Chaveli Sifre, via Arena della Sanità;

Sprofondare e Risalire, porta grande Bosco e Museo di Capodimonte;

Stazione Zoologica Anton Dohrn;

Strati di Napoli – Mostra di Helga Aversa, piazza Carlo III;

Studio Antonio Biasucci, via Tribunali.

Laboratori per bambini