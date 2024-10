A Napoli arrivano i Dinosauri, sono enormi e si muovono: 2 giorni tra i giganti della Preistoria

Il 9 e 10 novembre 2024 a Napoli arrivano i Dinosauri Vivi, speciali esemplari degli antichi e maestosi animali del mondo giurassico, riprodotti a grandezza reale, pronti ad incontrare famiglie e bambini al Teatro dei Piccoli.

Dinosauri Vivi e giganteschi a Napoli: lo show mozzafiato

Un’esperienza senza precedenti per grandi e piccini che potranno ammirare meravigliosi dinosauri animatronic prendere vita davanti ai loro occhi. Uno spettacolo straordinario che ha già conquistato l’Italia, collezionando oltre 2 milioni di spettatori.

A condurre i partecipanti in questo viaggio nel tempo saranno il pasticcione scienziato Clay Vitali e il brillante paleontologo Alfred. In entrambe le serate saranno possibili incontri ravvicinati con Kikka, il velociraptor, e Brontolino, il cucciolo di brontosauro mentre i più temerari potranno interagire con il Triceratopo, il T-Rex e il Tirannosauro, altri tre esemplari giganteschi. Non mancherà mamma Dina con i suoi cuccioli Citrullo e Citrullina.

I dinosauri faranno il loro ingresso direttamente sul palcoscenico, dando alla platea l’impressione di trovarsi realmente dinanzi ai giganti della Preistoria. Un team di tecnici professionisti coordinerà l’azione dei singoli esemplari in scena attraverso l’uso di nuove tecnologie avanzate, create appositamente per dar vita a dinosauri a grandezza naturale.

Una vera e propria avventura tra i dinosauri che coinvolgerà tutta la famiglia attraverso uno show a metà tra intrattenimento, comicità e scienza. Un affascinante mondo preistorico che trasformerà letteralmente il Teatro dei Piccoli di Napoli.

I biglietti sono già in prevendita online, sul sito ufficiale di Dinosaur Show, a partire da 14 euro per adulti e bambini. Il costo cambia in base alla postazione in platea prescelta. I diversamente abili entrano gratis. Lo spettacolo ha una durata di due ore. Dinosaur Show nasce con l’intento di divertire, educare ed istruire i bambini, il tutto in un’esperienza innovativa, coinvolgente e divertente.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Dinosaur Show, Dinosauri Vivi;

Quando: 9 e 10 novembre 2024;

Dove: Teatro dei Piccoli, Napoli.