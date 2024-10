Sagra della Castagna di Sorbo Serpico: 3 giorni di festa con i piatti tipici più buoni di sempre

Dal 25 al 27 ottobre 2024 a Sorbo Serpico, in provincia di Avellino, arriva la grande Sagra della Castagna, uno dei più importanti eventi dedicato al frutto autunnale d’eccezione e giunto alla sua 40esima edizione.

Sagra della Castagna a Sorbo Serpico

La sagra, organizzata dal Comitato Festa Maria SS. della Neve, darà il via a tre giorni di festa all’insegna del buon cibo tra castagne cotte al momento, gustosi piatti della tradizione e un ricco e variegato programma di intrattenimento.

Per tutta la durata dell’evento sarà possibile degustare un menù d’eccezione che comprende primi piatti con pasta fatta a mano, panini, pizze e prelibatezze tipiche sapientemente cucinate dai cittadini sorbesi che prenderanno parte alla grande festa.

Tra le specialità da poter degustare nel corso della sagra l’immancabile Maccaronara con il sugo (pasta rigorosamente fatta a mano dalle massaie del posto) ma anche due intramontabili secondi piatti: la braciola nel sugo con contorno di peperoni e la carne di maiale con peperoni e patate.

Non mancheranno pizze fritte, rape e patate, zuppe di fagioli e castagne, caciocavallo impiccato. Ricco anche l’angolo braceria con carni di allevamento biologico e contadino della Macelleria Vincenzo di Noia, pronta a deliziare i visitatori con hamburger, salsicce, cotechino e arrosticini di agnello.

Non per ultime le protagoniste della grande festa: alla sagra di Sorbo Serpico tutti potranno assaporare la bontà delle caldarroste e delle castagne bollite. Per concludere in bellezza una selezione di desserts a base di castagna e non solo.

Un vero e proprio percorso di gusto che sarà allietato da musica ed esibizioni live. Venerdì 25 ottobre a far scatenare il pubblico saranno i suoni antichi de I Bottari di Macerata mentre sabato 26 sarà la volta della musica folk de I Khorammà. Per entrambe le due serate ad esibirsi sarà anche Rosamarina con la sua danza itinerante. Gran finale domenica con i Deep Blues Band. Ogni serata, inoltre, si terrà il dj set con la partecipazione di dj Anrì, Vinyl Giampy e Doctor Uva.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Sagra della Castagna;

Dove: Sorbo Serpico, provincia di Avellino;

Quando: dal 25 al 27 ottobre 2024;

Contatti: pagine Facebook Comitato Festa Maria SS. della Neve, Sagra della Castagna Sorbo Serpico.