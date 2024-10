Tra sagre e campi di zucche, festa del cioccolato e pattinaggio: gli eventi del weekend

Per chi ancora non sa cosa fare durante il prossimo weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate del 25, 26 e 27 ottobre 2024 in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Di seguito l’elenco.

Weekend a Napoli: gli eventi del 25, 26 e 27 ottobre

Roller Skating Festival a Napoli. Sabato 26 e domenica 27 ottobre torna a Napoli Roller Skating Festival, l’evento rotellistico più importante del Sud Italia che trasformerà il lungomare Caracciolo in una enorme pista per gli amanti del pattinaggio e degli sport a rotelle.

Fiera degli Sposi. Dal 25 al 28 ottobre 2024, alla Mostra d’Oltremare di Napoli, torna Tutto Sposi, la fiera internazionale dedicata al matrimonio nonché uno degli eventi più importanti in assoluto nell’ambito del wedding.

Vespero Napoletano. A Napoli è ufficialmente partita Vespero Napoletano, l’iniziativa che prevede ben tre weekend per vivere i parchi della città tra passeggiate tematiche, spettacoli, concerti e visite specialistiche gratuite. I prossimi appuntamenti si terranno il 19-20 e 26-27 ottobre 2024. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Festa del Baccalà. La Festa del Baccalà a Somma Vesuviana dal 25 al 27 Ottobre. Un fine settimana dedicato al Baccalà Norvegese con piatti prelibati sommesi, tammurriate e canti popolari, oltre alla presenza di grandi chef, visite ed escursioni naturalistiche e culturali e feste di piazza tutte le sere.

Sagra Salsiccia e Friarielli. Dal 25 al 27 ottobre 2024 a Casapozzano, nel Casertano, prenderà il via la Sagra della Salsiccia e Friarielli Napoletani, uno degli eventi dedicati al piatto partenopeo per eccellenza che riserverà per gli ospiti un menù d’eccezione e un ricco cartellone di spettacoli. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Sagra della Castagna. Dal 25 al 27 ottobre 2024 a Sorbo Serpico, in provincia di Avellino, arriva la grande Sagra della Castagna, uno dei più importanti eventi dedicato al frutto autunnale d’eccezione e giunto alla sua 40esima edizione.

Festa del Cioccolato. Dal 25 al 27 ottobre il tour di Choco Italia in Tour farà tappa in Campania, a Santa Maria di Castellabate (Salerno), dando il via alla grande festa del cioccolato. A pochi giorni dal lancio dell’evento è stato reso noto il programma ufficiale delle iniziative con alcune anticipazioni sulle prelibatezze da degustare ed acquistare sul posto.

HorrorWorld. Dal 12 ottobre al 10 novembre 2024 Acquaflash, si trasforma in HorrorWorld, un vero e proprio villaggio dell’orrore allestito all’interno del grande parco acquatico di Licola che, per l’occasione, metterà a disposizione dei visitatori anche una pista di pattinaggio sul ghiaccio, un giardino delle zucche e tantissime attrazioni a tema.

Giochi di Zucca a Napoli. Dal 4 ottobre al 3 novembre 2024 la Mostra d’Oltremare di Napoli si trasformerà in un villaggio delle zucche dando il via a Giochi di Zucca, il fantastico mondo dedicato all’ortaggio autunnale per eccellenza, pronto ad accogliere grandi e piccini per una indimenticabile esperienza di gusto e divertimento.

Villaggio delle Zucche sul Mare. Ogni fine settimana, dal 5 ottobre al 3 novembre, il Flava Beach di via Machiavelli, a Castel Volturno (in provincia di Caserta), si trasforma in Un mare di Zucche, un grande Villaggio delle Zucche nonché il primo d’Italia allestito a pochi passi dal mare.

Mostra Andy Warhol a Napoli. Dal 25 settembre 2024 al 16 febbraio 2025 alle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo a Napoli sarà possibile ammirare la mostra dedicata ad uno degli artisti più amati di sempre: Andy Warhol, il genio della pop art dalle opere dinamiche e intramontabili.

Il Giardino delle Zucche a Pignataro Maggiore. Dal 21 settembre al 3 novembre 2024 riapre le sue porte al pubblico il Giardino delle Zucche di Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, nonché il più grande d’Europa. Ideato da Emily Turino, e giunto ormai alla sua ottava edizione, dopo il grande successo delle precedenti edizioni, il parco ha già reso note date di apertura e prezzi.

This is Wonderland. Prorogata fino al 31 ottobre 2024 la mostra-evento This is Wonderland – Alice Lost Inside You, il magico villaggio di Alice nel Paese delle Meraviglie allestito presso il Laghetto di Fasilides della Mostra d’Oltremare di Napoli: inizialmente la chiusura era prevista entro il 30 settembre ma l’enorme successo conquistato ha spinto gli organizzatori a prolungare le visite.