Halloween nel Napoletano con la grande Festa delle Zucche: gratis e aperta a tutti

Anche quest’anno, il 31 ottobre prenderà il via tra le strade di Bacoli una grande festa di Halloween. Tra luci, addobbi, negozi aperti, street food e musica la serata trascorrerà all’insegna del divertimento per grandi e piccini.

Halloween tra le strade di Bacoli: c’è la Festa delle Zucche

Ad annunciare l’evento, via social, è stato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione: “Sarà una grande festa! Halloween nel centro storico di Bacoli. L’isola pedonale si trasformerà nella piazza dei bambini, delle famiglie. Con tantissima gente in strada, proprio come accaduto nell’ultimo fine settimana”.

“Questa è la Bacoli che ci piace, questa è la città che dobbiamo sostenere, tutti. Sempre più viva, sempre più ricca di iniziative, eventi. La giornata del 31 ottobre sarà dedicata alla festa delle zucche. Ringrazio i commercianti del centro storico che renderanno possibile questo appuntamento tanto atteso, soprattutto dai più piccoli”.

Un’opportunità per indossare i propri costumi mostruosi e passeggiare per le meraviglie della città, da via Gaetano de Rosa a via Gaetano Ercole fino a piazzetta Adriano, prendendo parte ad una coinvolgente festa delle zucche nel pieno della notte di Halloween.

“Sarà animata via Gaetano de Rosa, via Ercole, tra mille luci e colori. Animeremo piazzetta Adriano, con gli uffici dei Servizi Sociali aperti alla città. Ci sarà da divertirsi, tra negozi ed angoli di trucco, food e dj set. Veniteci a trovare. Diffondiamo questo appuntamento. Bacoli si prepara per Halloween, saremo in tantissimi. Siamo a fianco dei commercianti, di chi investe nel nostro territorio, nelle botteghe della nostra città. Insieme, siamo più forti. Un passo alla volta” – ha concluso.