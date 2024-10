Catacombe gratis, mercatini e magici villaggi: gli eventi di Halloween e Ognissanti a Napoli

Per chi ancora non sa cosa fare nel lungo fine settimana di Halloween e del ponte di Ognissanti, abbiamo selezionato i principali eventi che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate del 31 ottobre, 1, 2 e 3 novembre 2024, in modo da fornire validi consigli e suggerimenti a cittadini e turisti.

Eventi di Halloween e Ponte di Ognissanti 2024 a Napoli

Notte di Luce. Il 31 ottobre 2024 a Napoli si terrà la seconda edizione di Notte di Luce, la serata di preghiera itinerante che partirà da Piazza del Gesù per poi terminare, in processione, a Piazza del Plebiscito, diffondendo il messaggio di Cristo per le strade della città.

Mercatini di Halloween a Napoli. In occasione della festa più terrificante dell’anno, la città di Napoli dà il via alla fiera di Halloween con veri e propri mercatini dove poter trovare prodotti tipici a tema. Gli stand saranno presenti dal 26 ottobre al 4 novembre 2024 in via Cesario Console (in zona lungomare) e in piazza San Pasquale.

Chiese e Catacombe di Napoli gratis. In vista della festa di Halloween e della celebrazione dei defunti, da mercoledì 30 ottobre a domenica 3 novembre a Napoli si terrà la terza edizione di Uànema: Festa degli altri vivi, uno degli eventi pensati per riflettere sul tema della morte che prevede visite guidate gratis presso chiese ed ipogei in aperture straordinarie, serali e notturne ma anche spettacoli teatrali, concerti e proiezioni cinematografiche.

HorrorWorld. Dal 12 ottobre al 10 novembre 2024 Acquaflash, si trasforma in HorrorWorld, un vero e proprio villaggio dell’orrore allestito all’interno del grande parco acquatico di Licola che, per l’occasione, metterà a disposizione dei visitatori anche una pista di pattinaggio sul ghiaccio, un giardino delle zucche e tantissime attrazioni a tema.

Chocoland edizione Halloween. Dal 29 ottobre al 3 novembre 2024, in piazza degli Artisti al Vomero torna Chocoland – La Terra dei Golosi, la grande fiera del cioccolato artigianale che, in occasione di Halloween e del Ponte di Ognissanti, darà il via ad un programma ricco di spettacoli e iniziative. L’ingresso, come sempre, è gratis.

Giochi di Zucca a Napoli. Dal 4 ottobre al 3 novembre 2024 la Mostra d’Oltremare di Napoli si trasformerà in un villaggio delle zucche dando il via a Giochi di Zucca, il fantastico mondo dedicato all’ortaggio autunnale per eccellenza, pronto ad accogliere grandi e piccini per una indimenticabile esperienza di gusto e divertimento.

Villaggio delle Zucche sul Mare. Ogni fine settimana, dal 5 ottobre al 3 novembre, il Flava Beach di via Machiavelli, a Castel Volturno (in provincia di Caserta), si trasforma in Un mare di Zucche, un grande Villaggio delle Zucche nonché il primo d’Italia allestito a pochi passi dal mare.

Il Giardino delle Zucche a Pignataro Maggiore. Dal 21 settembre al 3 novembre 2024 riapre le sue porte al pubblico il Giardino delle Zucche di Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, nonché il più grande d’Europa. Ideato da Emily Turino, e giunto ormai alla sua ottava edizione, dopo il grande successo delle precedenti edizioni, il parco ha già reso note date di apertura e prezzi.

Festa del Cioccolato e dei Dolci. Dal 31 ottobre al 3 novembre 2024 arriva Salerno Dolcissima, la Festa del Cioccolato Artigianale e Dolcezze D’Italia che si terrà sul lungomare Trieste – Santa Teresa in occasione di Halloween e del Ponte di Ognissanti. L’ingresso è libero e gratis per tutti.

Domenica 3 novembre si terrà anche il consueto appuntamento con la Domenica al Museo. Fino al 31 ottobre, inoltre, sarà possibile immergersi nel mondo di This is Wonderland – Alice Lost Inside You alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Dal 26 ottobre, invece, ha aperto i battenti un’altra novità partenopea: il Museo delle Illusioni allestito all’interno della Chiesa delle Crocelle ai Mannesi.