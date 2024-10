Meraviglia a Napoli, Palazzo Reale apre di notte: visite serali e 2 giorni di ingressi gratis

Il Palazzo Reale di Napoli apre le sue porte anche di sera ai visitatori con il ritorno dell’iniziativa Un Sabato da Re che prevede aperture straordinarie notturne sabato 2 novembre, 7 e 28 dicembre. Il 3 e 4 novembre, inoltre, la celebre residenza partenopea sarà visitabile gratuitamente.

Un sabato da re: il Palazzo Reale di Napoli apre di sera

Le aperture serali prenderanno il via a partire da sabato 2 novembre. Dalle 20 a mezzanotte, con ultimo ingresso alle ore 23:00, sarà possibile visitare l’Appartamento di Etichetta del Palazzo Reale al costo di 5 euro. Inoltre, dalle 19 alle 23, saranno eccezionalmente aperte al pubblico anche le Salette Pompeiane della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Comune di Napoli.

Per raggiungere le Salette Pompeiane alle ore 19 i visitatori potranno accedere dall’ingresso a piazza Trieste e Trento, mentre dalle ore 20 in poi sarà disponibile come di consueto l’accesso da Piazza del Plebiscito. Le prossime date delle aperture serali, previste fino alla fine dell’anno, sono sabato 7 dicembre e sabato 28 dicembre. Non saranno visitabili il Giardino Pensile, il Museo Caruso e la Galleria del Tempo, che restano accessibili nei consueti giorni e orari di apertura.

Il 3 novembre, in occasione della Domenica al Museo, come per tutti i siti di proprietà statale, l’ingresso al Palazzo Reale sarà gratuita. Nella stessa giornata, alle ore 20, nel Teatro di Corte si svolgerà l’incontro I misteri di Napoli con Maurizio De Giovanni, Martin Rua e il giornalista Enzo Perone. Alle 21 andrà in scena lo spettacolo Il Canto del Mare di e con Maurizio De Giovanni, Marco Zurzolo, Rosaria De Cicco, Paolo Cresta, Marianita Carfora, Rocco Zaccagnino, per la regia di Annamaria Russo.

L’iniziativa è organizzata dalla fondazione Il Canto di Virgilio, nell’ambito dell’evento Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi Torni, Viaggio nella Napoli segreta verso il Natale, promosso dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli. La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti e le prenotazioni devono essere indirizzate alla Fondazione Il Canto di Virgilio ai seguenti recapiti: 3487632391 (solo WhatsApp H24), 0813425603 (10.00-18.00), email: segreteria@fondazioneilcantodivirgilio.it.

Anche lunedì 4 novembre il Palazzo Reale sarà visitabile gratuitamente per il Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate che vedrà ancora una volta l’accesso libero presso i musei e parchi archeologici statali. Aderiscono all’iniziativa anche il Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e la Reggia di Caserta.