Da venerdì 15 a domenica 17 novembre 2024 Choco Italia in Tour, la grande fiera del cioccolato artigianale, farà tappa per la prima volta a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno. L’ingresso, come sempre, è libero e gratuito per tutti.

Festa del Cioccolato a Cava de’ Tirreni: 3 giorni di festa

Si rinnova l’appuntamento con il cioccolato artigianale ed i dolci tipici che questa volta si terrà su Corso Mazzini, a Cava de’ Tirreni, regalando 3 giorni di gusto per i più golosi. Gli stand con le più grandi prelibatezze saranno affiancati da laboratori per grandi e piccini nonché spettacoli di artisti di strada.

Tra cioccolato, cremini, torroni e svariate specialità ampio spazio sarà lasciato anche alla pasticceria tradizionale cavese: le sue lunghe radici saranno celebrate con i laboratori del gusto realizzati in collaborazione con le pasticcerie Tirrena e Del Corso.

Prenderanno parte alla fiera maestri cioccolatieri e aziende provenienti da 7 regioni italiane. Spicca la presenza del cioccolato della tradizione perugina, di quello siciliano proveniente da Modica e della qualità della dolce artigianalità campana.

Dalla Campania giungeranno specialità al miele, prodotti a base di nocciola di Giffoni IGP, croccante preparato al momento, noci e mandorle, anche caramellate. E ancora: cremini, waffelini caldi al cioccolato bianco, al latte e al pistacchio, caramelle, lecca lecca, marshmallow e tanto altro.

Macarons, cioccolato senza glutine e senza lattosio, torrone morbido al cioccolato, mostaccioli e cioccolatini al latte di bufala arriveranno dal Molise. Dalla Calabria giungerò la liquirizia mentre dalla Sicilia dolci, cioccolatini, il tradizionale cioccolato di Modica, caramellati di frutta secca, croccanti di mandorla e pistacchio.

Dall’Umbria un’azienda perugina proporrà dolci sfere di cioccolato al fondente, al pistacchio, ai frutti rossi e diverse tipologie di praline. Dalla Toscana un trionfo di cantucci classici e al limone, accompagnati da cioccolato e torroni morbidi.

Il villaggio del gusto resterà aperto dalle 19 a mezzanotte di venerdì e dalle 10 a mezzanotte di sabato e domenica. L’iniziativa è promossa dalla CNA Salerno, presieduta da Lucio Ronca e diretta da Simona Paolillo, organizzata dall’Associazione Italia Eventi presieduta da Giuseppe Lupo, con il patrocinio del Comune di Cava de’ Tirreni, grazie al sindaco Vincenzo Servalli e l’assessore Annetta Altobello, la collaborazione della Pro Loco Marcina Città di Cava de’ Tirreni, il patrocinio ed il sostegno della Camera di Commercio di Salerno, dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e dell’Associazione The Chocolate Way.

Festa del cioccolato a Cava: il programma

Le attività laboratoriali prenderanno il via sabato mattina, alle ore 11:30, con due imperdibili Choco lab (a cura dell’associazione La casetta dei bambini) perfetti per i piccoli golosi. Si comincerà con la preparazione dei lecca lecca al cioccolato, per poi continuare con i bon bon al cioccolato.

Alle 17 gli artisti del Subyllae Shoe proporranno due magici appuntamenti con il Trampoliere Willy Wonka ed il Fire Show Spettacolo del Fuoco. Alle 19:30 la tradizione dolciaria cavese verrà raccontata attraverso le specialità tradizionali della Pasticceria Tirrena: il confettone, il Cavoto ed il torrone.

Domenica, alle ore 11, sarà la Ludoteca Magic Party Annalisa di Cava de’ Tirreni a promuovere “Sporchiamoci le mani”, laboratorio dedicato al cioccolato. Alle ore 17, invece, spazio a divertenti giochi di strada per bambini. Alle ore 18 spazio a “Pralineria e temperaggio artigianale del cioccolato” a cura della Pasticceria del Corso di Cava de’ Tirreni. I laboratori del gusto saranno condotti dalla giornalista gastronomica Antonella Petitti.

Non mancherà la Fabbrica culturale europea del cioccolato itinerante, attiva sabato e domenica dalle 10 alle 20, per avvicinarsi al mondo del cioccolato e comprenderne la lunga e complessa filiera. Con “Diventa cioccolatiere per un giorno” i più piccoli potranno creare anche una bella tavoletta di cioccolato.

Tutti i giorni, inoltre, dalle 15 alle 20, si ripeterà l’iniziativa “Nonni e nipotini: un mondo di cioccolato”. Anche per la tappa di Cava de’ Tirreni si rinnova l’impegno con l’appuntamento solidale e salutare de La Sana Merenda che consente di assaggiare pane fresco accompagnato da una crema spalmabile artigianale realizzata con la nocciola di Giffoni IGP.