Nel Napoletano apre il Villaggio di Babbo Natale: meraviglia a ingresso gratis per tutti

Dopo il successo dello scorso anno, tornano le Luci di Natale nella Villa Comunale di Bacoli che quest’anno si trasformerà in un vero e proprio villaggio di Babbo Natale, ancora una volta ad ingresso gratis per tutti.

Luci di Natale alla Villa Comunale di Bacoli: l’ingresso è gratis

La Villa Comunale, con vista sul lago Fusaro, darà inizio alla magia del Natale con installazioni luminose pronte ad incantare grandi e piccini. Tra Babbo Natale e la sua slitta, pupazzi di neve, animali colorati e un grande albero illuminato il parco pubblico tornerà ad incantare cittadini, visitatori e turisti.

Ad annunciarlo è il sindaco Josi Gerardo Della Ragione: “Sì, avete capito benissimo. Illumineremo anche la Villa Comunale di Bacoli, sul lago Miseno. Sarà il villaggio di Babbo Natale. Sarà piena di luci e di colori. Partiamo subito e le inaugureremo prestissimo. Ci saranno le renne, l’albero di Natale, gli orsetti, i pupazzi di neve, la slitta e tantissimo altro ancora”.

“Bambini, siete pronti? Le accenderete voi. Bacoli raddoppia, Parco Vanvitelliano e Villa Comunale. Così i nostri due laghi diventano le piazze più belle della città. Qui in Villa partimmo con la tradizione delle Luci d’Artista, era il 2015 e fu un successo clamoroso. Ora sarà ancora più bello, con tanti mercatini e negozi addobbati a festa nel centro storico, da vivere a piedi, in bici. Un centro commerciale sotto le stelle”.

“Preparatevi perché la Villa Comunale sarà un incanto, meglio di sempre. Ringrazio quanti stanno lavorando per rendere possibile tutto ciò. Siamo tra le poche città in Campania, in Italia, ad avere ben due parchi pubblici illuminati per il Natale. Bellissimi e ad accesso gratuito. Così creiamo bellezza, meraviglia. Così favoriamo lo sviluppo economico del territorio. Ve lo avevo promesso. Le facciamo. Bacoli è sempre più pronta e le sorprese non sono finite qui”.

Al momento non è stata ancora resa nota la data di accensione delle luminarie ma quasi sicuramente l’inaugurazione si terrà nel breve. Intanto, sempre a Bacoli, è già possibile ammirare le Luci d’Artista al Parco Borbonico del Fusaro, tutte a tema marino, ancora una volta ad ingresso libero e gratuito.