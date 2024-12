In Campania apre l’Ascensore del Natale: il magico viaggio di Babbo Natale gratis per tutti

Dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, arriva in Campania l’Ascensore del Natale, un magico viaggio nella magia delle feste che prenderà il via al Centro Commerciale Jambo1 di Trentola Ducenta, nel Casertano, con ingresso gratis per tutti.

Ascensore del Natale al Jambo: l’ingresso è gratis

Per tutto il periodo natalizio, e fino all’Epifania, l’Ascensore del Natale aprirà le sue porte ai visitatori del centro commerciale, accogliendoli in un luogo letteralmente magico che lascerà spazio alla meraviglia e allo stupore per grandi e piccini. Un’ambientazione suggestiva da poter esplorare liberamente e in maniera totalmente gratuita.

“Preparati a vivere un’esperienza unica: dal 7 dicembre al 6 gennaio, l’Ascensore di Natale apre le sue porte al Centro Commerciale Jambo1! Un luogo incantato dove i più piccoli potranno sognare e lasciarsi trasportare dalla magia natalizia. Babbo Natale e un viaggio spettacolare ti aspettano. Non perdere l’occasione di regalare un sorriso e un momento indimenticabile ai tuoi bambini. Ti aspettiamo per rendere il tuo Natale ancora più speciale” – si legge nell’annuncio diffuso sui canali ufficiali del centro commerciale.

Oltre all’Ascensore del Natale, i più temerari potranno dirigersi verso l’arena esterna del centro per cimentarsi nel pattinaggio sul ghiaccio sull’apposita pista ghiacciata allestita per l’occasione, in piena atmosfera natalizia. Quest’anno il centro commerciale Jambo1 proporrà un programma ricco di appuntamenti con spettacoli e intrattenimento di alta qualità che renderanno l’atmosfera ancora più vivace e coinvolgente.

Intanto in Campania hanno preso già il via alcuni degli eventi natalizi più attesi del periodo: dalle Luci d’Artista a Salerno alle installazioni luminose che stanno incantando i visitatori del Parco Borbonico del Fusaro a Bacoli, passando per i primi villaggi a tema dedicati. Nel Napoletano, ad esempio, è attesa l’apertura di Christmas Land, il mondo del Natale che accoglierà i visitatori, con ingresso gratuito, in ben due location: all’Edenlandia di Napoli e all’AcquaFlash di Licola.