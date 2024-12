Apre il magico Villaggio del Natale napoletano: spettacolo di luci a ingresso gratis per tutti

Entra nel vivo il Natale a Bacoli con l’accensione delle luci presso la Villa Comunale che saranno ufficialmente inaugurate nella serata di giovedì 5 dicembre quando il magico villaggio di Babbo Natale sarà ufficialmente aperto al pubblico, ancora una volta a ingresso gratis.

Luci di Natale nella Villa Comunale di Bacoli: ingresso gratis

La Villa Comunale, con vista sul lago Fusaro, accoglierà ancora una volta grandi e piccini, proiettandoli in un mondo incantato tra installazioni scenografiche e tanti simpatici personaggi a tema: dal grande Babbo Natale al maestoso albero passando per soldatini, animali, palle e pacchi regalo.

Il villaggio sarà aperto ufficialmente alle ore 18:00 di giovedì 5 dicembre alla presenza del sindaco Josi Gerardo Della Ragione. Sarà poi visitabile per tutto il periodo natalizio ad ingresso libero e gratuito per tutti. Nel corso della cerimonia inaugurale saranno resi noti anche ulteriori eventi pensati dall’amministrazione e che prenderanno il via durante le festività.

“È già una favola! Abbiamo quasi finito di allestire la Villa Comunale di Bacoli con le Luci di Natale. Tenetevi pronti. Le accenderemo giovedì, alle 18. Sul lago Miseno. Un vero e proprio Villaggio di Babbo Natale. Con pinguini, cerbiatti, soldatini, igloo, orsi, renne, casette, cagnolini“ – ha annunciato il primo cittadino.

“Faremo il conto alla rovescia, insieme a tutti i bambini. Presenteremo anche il calendario con tutti gli eventi natalizi. Ne saranno davvero tantissimi, in tutte le frazioni della nostra città. Gratuiti. Aperti alla comunità, ai turisti. Un parco incantato, un giardino di luci. Ci vediamo giovedì, al grande albero incantato. Ore 18. Sarà la festa delle feste. Saremo la città dei due giardini illuminati. Parco Vanvitelliano e Villa Comunale. Lago Fusaro e lago Miseno. Piazza Rossini e Centro Storico. Con tanti negozi, tanti mercatini. Stiamo diventando anche il paese del Natale. Sarà magia. Diffondete la voce. Insieme, è più bello. Un passo alla volta”.

Intanto al Parco Borbonico del Fusaro la magia del Natale è già iniziata: dal giardino alla Casina Vanvitelliana, l’intera area è illuminata a festa con installazioni che riprendono il tema marino. Un vero e proprio spettacolo per gli occhi, ancora una volta ad accesso gratuito.