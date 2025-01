Befana dei Record in Campania, c’è la calza più lunga del mondo: kg di dolci gratis per tutti

Befana dei Record con la calza più lunga del mondo a Pietramelara – Foto Associazione Atex

Il 6 gennaio 2025, dalle 14:00 alle 20:00, arriva in Campania la Befana dei Record: la simpatica vecchietta delle feste arriverà a Pietramelara, nel Casertano, con la calza più lunga del mondo.

Befana dei record: a Pietramelara la calza più grande del mondo

Lanciato per la prima volta nel 2020 con una calza di ben 86 metri, l’evento ideato da Gino Russo, delegato della Pro Loco Pietramelara all’organizzazione della Befana dei Record, torna ad allietare il giorno dell’Epifania, in un clima di festa e divertimento per tutti.

Quest’anno, l’enorme calza raggiungerà i 100 metri e sarà un ente certificatore nazionale a determinarne il record, misurandone la lunghezza. La calza più lunga del mondo sarà contornata da decine di Befane che dispenseranno dolciumi ai più piccoli per tutta la durata della festa.

La struttura è stata realizzata con ferro e pezzi di stoffa donati dai cittadini. Al suo interno vi saranno ancora una volta decine di kg di caramelle, cioccolato e dolciumi di ogni tipo, pronti per essere distribuiti ai presenti. Le classi della scuola Falcone & Borsellino hanno realizzato delle pezze che verranno apposte sulla Befana.

La grande calza sfilerà, a partire dalle ore 14:00, da piazza Mazzini (dallo stadio comunale Pasqualino Leonardo) fino a piazza San Rocco, percorrendo ben 1.5 km con un corteo di befane pronte a dispensare sorrisi e prelibatezze ai bambini.

Nel Casertano, l’Epifania sarà celebrata anche alla Reggia di Caserta con il tradizionale “volo” della Befana pronta a calarsi dal cielo per offrire doni e dolcezze ai piccoli visitatori del suggestivo sito. A Napoli, invece, si rinnova l’appuntamento con la Fiera della Calza e del Giocattolo in piazza Mercato, un appuntamento ormai consolidato per l’intera cittadinanza partenopea e campana.

Si susseguiranno 3 giornate di festa che culmineranno nella ormai consueta Notte Bianca che vedrà la partecipazione di alcuni degli artisti più amati del momento: sul palco si alterneranno Rosario Miraggio, Ste e Francesco Da Vinci. Per tutta la notte sarà possibile “fare la calza” ed acquistare giocattoli da regalare ai bambini, assistendo allo spettacolo o fermandosi ad assaggiare le prelibatezze della cucina locale presso l’apposita area food.