Peppe Iodice e la pasticceria Poppella accendono il sesto compleanno del centro commerciale La Birreria

Il Centro Commerciale La Birreria si prepara a celebrare il suo sesto anniversario con un evento speciale, in programma sabato 17 maggio 2025.

L’anniversario vero e proprio cade il 24 aprile, ma, come già accaduto in passato, la direzione ha scelto di posticipare i festeggiamenti per evitare la sovrapposizione con i tradizionali ponti primaverili e le relative chiusure scolastiche, garantendo così una maggiore partecipazione del pubblico.

La giornata di celebrazioni inizierà ufficialmente alle ore 18.00 con uno spettacolo comico che vedrà protagonista Peppe Iodice, affiancato dallo speaker Francesco Mastandrea, suo storico collaboratore.

‘A Tutto Peppe’: risate assicurate al compleanno de La Birreria

Lo spettacolo, intitolato A Tutto Peppe, sarà allestito all’interno del centro commerciale, nell’area eventi situata tra i negozi Original Marines e Miniso, spazio già utilizzato in passato per altre iniziative di intrattenimento.

La scelta di proporre uno spettacolo comico si inserisce nella linea seguita dal centro commerciale negli ultimi anni, volta a offrire momenti di svago e relax ai clienti, consolidando il centro come luogo di aggregazione oltre che di shopping.

Al termine dello spettacolo, i partecipanti si sposteranno nell’area food per il tradizionale taglio della torta. L’area food, inaugurata a novembre 2024, rappresenta un progetto architettonico innovativo, pensato per ospitare spazi di ristoro, relax e co-working.

Caratterizzata da ampie sedute, strutture ombreggianti e punti di ristoro, è concepita per accogliere sia il pubblico di passaggio sia chi desidera trattenersi per attività lavorative.

L’incredibile bontà della pasticceria Poppella per il gran finale

La torta celebrativa sarà realizzata dalla storica pasticceria Poppella. Dopo il tradizionale taglio della torta, questa verrà distribuita a tutti i clienti presenti.

La giornata sarà animata anche da ulteriori momenti di intrattenimento: prima dello spettacolo di Peppe Iodice, DJ e presentatore si occuperanno di intrattenere il pubblico.

Durante questo momento preliminare, verranno distribuiti circa 3.000 gadget brandizzati “Me Contro Te”, in collaborazione con Giochi Preziosi, pensati per il pubblico dei più piccoli. La distribuzione avverrà fino a esaurimento scorte.

Alla cerimonia parteciperà la direzione del centro commerciale, rappresentata dalla responsabile, che sarà presente per accogliere clienti e ospiti.

La scelta degli artisti è avvenuta con l’obiettivo di confermare l’identità del centro come polo di intrattenimento e socialità. Il format, che nel 2024 vide Biagio Izzo come ospite d’onore, viene quindi consolidato, in coerenza con la strategia di valorizzazione del centro come luogo di aggregazione sociale, oltre che commerciale.

Il Centro Commerciale La Birreria, inaugurato sei anni fa, ha vissuto momenti complessi nel periodo pandemico, con inevitabili stop alle iniziative pubbliche. Dal 2023 ha ripreso la tradizione dei festeggiamenti annuali, puntando su eventi aperti alla cittadinanza e sulla presenza di artisti di rilievo nel panorama locale.

L’evento del 17 maggio segnerà quindi una tappa importante nel percorso di crescita del centro, riaffermandone il ruolo di protagonista nella vita sociale e commerciale del territorio.

INFO EVENTO

Cosa: Sesto compleanno Centro Commerciale La Birreria di Napoli

Dove: Piazza Madonna dell’Arco 12, Napoli

Quando: 17 maggio 2025 dalle ore 18

Contatti: www.centrolabirreria.it