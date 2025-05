Giornata dei Bambini dedicata alla mamma al Museo di Pietrarsa: ingresso omaggio per i piccoli

Domenica 11 maggio, torna l’appuntamento con la Giornata dei Bambini al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa con una speciale edizione dedicata alla Festa della Mamma.

Domenica 11 maggio, a partire dalle ore 9:30 e fino alle ore 17:00, tantissimi laboratori e attività a tema Festa della Mamma, pensati per i piccoli visitatori e per le loro mamme, che arricchiranno ancor più un’esperienza di visita imperdibile per tutta la famiglia tra le locomotive e gli spazi all’aperto del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.

Di seguito il programma dei laboratori:

IL TESORO DI MAMMA

11:00 – 12:00 – 13:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00

(Per bambini dai 6 ai 13 anni)

UNA COLLANA PER TE MAMMA!

10:30 – 11:30 – 12:30 – 14:00 – 15:00 – 16:30

(Per bambini dai 6 ai 13 anni)

UN VENTAGLIO PER MAMMA

11:00 – 12:30 – 15:00 – 16:30

(Per bambini dai 4 ai 10 anni)

REALIZZIAMO UN FIORE PER MAMMA

11:00 – 12:30 – 14:30 – 15:30 – 17:00

(Per bambini dai 6 ai 13 anni)

CUORE DI MAMMA

11:00 – 12:00 – 14:30 – 15:30 – 17:00

(Per bambini dai 5 ai 13 anni)

IL BISCOTTO DEL CUORE

10:30 – 16:30

(Per bambini dai 6 ai 13 anni)

LA MAMMA CON LE MANI E CON I PIEDI

11:00 – 12:00 – 14:30 – 15:30 – 16:30

(Per bambini dai 5 ai 13 anni).

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Ingresso omaggio per i bambini fino ai 14 anni non compiuti, accompagnati da un adulto (per ogni adulto pagante potranno accedere due minori di 14 anni). I diversi laboratori sono pensati per bambini dai 4 ai 13 anni e ogni bambino potrà prendere parte a massimo due laboratori.

Per partecipare alle attività è richiesta la prenotazione. Per tutti i dettagli e per prenotare è possibile contattare tramite Whatsapp il numero 335.6422368.

RIEPILOGO INFO:

Cosa: Giornata dei Bambini dedicata alla Festa della Mamma;

Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, via Pietrarsa, Napoli – Portici;

Quando: Domenica 11 maggio 2025 dalle 9:30 alle 17:00;

Info e prenotazioni: 335.6422368 (Whatsapp).