Meraviglia a Napoli, apre al pubblico Villa Rosebery: 2 giorni tra parco e villa sul mare

Sabato 10 e domenica 11 maggio 2025 apre eccezionalmente al pubblico la meravigliosa residenza presidenziale Villa Rosebery, un vero e proprio gioiello in stile neoclassico, a picco sul mare di Posillipo, con vista mozzafiato sull’intero Golfo di Napoli.

Villa Rosebery a Napoli: la residenza da sogno apre al pubblico

Villa Rosebery si estende su una superfice di 66.056 mq. Il percorso di visita si sviluppa attraverso il parco che unisce le caratteristiche della flora mediterranea alla naturalezza di un giardino inglese e dove si possono ammirare anche un tempietto neoclassico e scorci particolarmente suggestivi.

Sul posto si può visitare la Palazzina Borbonica, all’interno del quale sono esposti documenti ed immagini storiche. Proseguendo attraverso il parco si giunge fino alla Darsena per concludere con la visita della Grande Foresteria.

In occasione delle aperture straordinarie, l’amministrazione comunale partenopea ha pubblicato un’apposita ordinanza per istituire un preciso dispositivo di traffico: dalla mezzanotte di sabato 10 maggio fino a cessate esigenze di domenica 11 maggio, in via Ferdinando Russo, ambo i lati, sarà disposto il divieto di fermata e di sosta con rimozione forzata.

L’ingresso dovrebbe essere consentito previa prenotazione da effettuare tramite il sito del Quirinale, al costo di soli 2,50 euro. Le prossime aperture si terranno sabato 7 e domenica 8 giugno 2025.