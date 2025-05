Il Museo di Pietrarsa apre di sera per la Notte Europea dei Musei: ingresso a 1 euro

In concomitanza della “Notte Europea dei Musei”, sabato 17 e domenica 18 maggio il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa aprirà i suoi Padiglioni per delle speciali visite serali nella splendida cornice del Golfo di Napoli. Per l’occasione, il biglietto di ingresso avrà il prezzo simbolico di 1 euro a persona.

Notte Europea dei Musei al Museo di Pietrarsa

Durante la visita si potranno ammirare locomotive d’epoca, vagoni storici, plastici e modellini funzionanti di treni in diversa scala, oppure passeggiare tra i giardini e gli ampi viali. Sarà anche possibile cenare alle Terrazze Pietrarsa, con Pizzeria e Bistrot aperti dalle 19:30, oppure sorseggiare un aperitivo nell’accogliente Caffè Bayard, aperto fino a chiusura, per una sosta da trascorrere gustando altre prelibatezze tipiche del territorio. Per prenotare un tavolo alle Terrazze Pietrarsa è possibile contattare il numero 335 6422368.

Sono previste delle visite guidate fino a tarda sera, per un emozionante racconto del passato in uno scenario irripetibile. Gli ingressi serali con tariffa speciale saranno possibili: sabato 17 maggio, dalle 19.30 alle 01:00 (ultimo ingresso entro le 24:00), e domenica 18 dalle 19:30 alle 24:00 (ultimo ingresso ore 23:00). Le visite guidate sono programmate alle 20:00, 21:00, 22:00 e 23:00. Per prendere parte alle visite guidate è prevista un’integrazione di € 2,00 a persona.

Bistrot e Pizzeria delle Terrazze Pietrarsa saranno aperti sabato 17 maggio, dalle 19:30 alle 24:00, e domenica 18 maggio, dalle 19:30 alle 23:00. Per prenotare un tavolo è possibile contattare il numero 335 6422368. Maggiori informazioni e dettagli telefonando allo 081 472003, o inviando una mail a museopietrarsa@fondazionefs.it.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Notte Europea dei Musei al Museo di Pietrarsa;

Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, via Pietrarsa, Napoli – Portici;

Quando: sabato 17 e domenica 18 maggio 2025;

Info e prenotazioni: 335 6422368 Bistrot e Pizzeria – 081 472003 – museopietrarsa@fondazionefs.it.