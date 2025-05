Fitness al Museo di Pietrarsa: visita e allenamento in una cornice spettacolare e rilassante

Venerdì 30 maggio, alle ore 18:30, appuntamento imperdibile al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa con il Fitness in Tour, una visita guidata speciale accompagnata da una lezione di Fitness di livello intermedio, circondati dalla storia in un percorso itinerante al tramonto.

Fitness in Tour al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Un’occasione unica per allenarsi in una cornice spettacolare e rilassante, godendo delle meraviglie di uno dei siti museali più belli e panoramici in assoluto, ammirando un panorama mozzafiato, sospesi tra le locomotive storiche e il Golfo di Napoli.

Si tratta del primo incontro di un ciclo di appuntamenti estivi dedicati al fitness in programma a Pietrarsa che prende il via proprio con un evento speciale di partenza, proponendo una suggestiva combo tra allenamento e visita guidata.

Fitness al Museo di Pietrarsa

Il costo per prendere parte all’iniziativa è di € 15,00 a persona e comprende ingresso al Museo, visita guidata esclusiva e percorso Fitness. La durata è di circa 2 ore. Per l’iniziativa è necessario munirsi di un tappetino per il fitness e di indossare abbigliamento comodo. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero Whatsapp 3356422368.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Fitness in Tour al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa;

Quando: venerdì 30 maggio alle ore 18:30;

Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, via Pietrarsa, Napoli – Portici;

Info e prenotazioni: Whatsapp 3356422368;

Costo: 15 euro a persona (ingresso, visita guidata al Museo e percorso Fitness).