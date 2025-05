A Napoli apre il Villaggio dello Street Food, 4 giorni di specialità in piazza: l’ingresso è gratis

Da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno 2025 torna a Napoli, in piazza Dante, l’International Street Food, la più importante manifestazione itinerante di cibo di strada, giunta alla sua nona edizione, organizzata da Alfredo Orofino. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Napoli, a piazza Dante l’International Street Food: ingresso gratis

L’iniziativa dedicata al cibo di strada di alta qualità ha già conquistato un vasto pubblico e nel 2025 toccherà ben 200 località italiane proseguendo il tour di gusto fino al mese di novembre. L’evento è organizzato da Alfredo Orofino, presidente di A.I.R.S, in collaborazione con Confartigianato Imprese Napoli ed ha il patrocinio del Comune di Napoli.

Per ben quattro giorni, in occasione della tappa napoletana, sarà possibile assaporare le migliori specialità italiane e internazionali, immergendosi in un vero e proprio villaggio dei sapori. Tra le tante prelibatezze preparate sul posto i visitatori potranno assaggiare le specialità della cucina argentina, greca, messicana, le bombette pugliesi, la porchetta di Ariccia, la pasta mantecata, gli arrosticini, i piatti siciliani, la pizza napoletana, il cacio cavallo impiccato e tanto altro.

Non mancheranno i birrifici artigianali italiani, europei e internazionali per accompagnare al meglio le prelibatezze gastronomiche. In un unico luogo sarà possibile viaggiare tra culture e sapori, lasciandosi avvolgere da un tripudio di profumi, colori e tradizioni.

Sul posto i migliori chef di strada che ancora una volta diventeranno i veri protagonisti del festival che, con passione e orgoglio, racconteranno il loro street food. Eccellenza, innovazione, tradizione e rispetto delle normative igienico-sanitarie sono i principi fondanti di ogni appuntamento dell’International Street Food.

Il villaggio del food a piazza Dante sarà aperto il venerdì dalle ore 18:00 a mezzanotte, dal sabato al lunedì invece dalle 12:00 a mezzanotte.