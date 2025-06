A Napoli apre South Market: il villaggio vintage tra stand, musica e postazioni Play Station

Sabato 14 e domenica 15 giugno, dalle 10:00 a mezzanotte, nel Giardino dei Cedri della Mostra d’Oltremare di Napoli apre il South Market, un vero e proprio villaggio dedicato al vintage e all’artigianato, tra musica, cultura e tante iniziative.

A Napoli apre South Market: vintage e musica alla Mostra

Una due giorni ideata da Federico Giordano, con Francesca Giordano, Flavia Galiero e Luca Esposito, che torna con una “versione XL”, con tante iniziative in programma per i visitatori. Il cuore di South Market sarà ancora una volta la Flea Market, l’area caratterizzata da oltre 100 stand che spaziano dal vintage all’artigianato, passando per l’oggettistica e il design.

Attorno alla Flea Market si costruisce uno spazio culturale e sociale sempre più ampio con laboratori, talk, presentazioni di libri e film, stand-up comedy. Nel Giardino dei Cedri, infatti, i partecipanti potranno spaziare da un’area all’altra tra quelle allestite:

Activities Hub con laboratori artigianali, lezioni di yoga al tramonto e area fitness, south talk con ospiti e dibattiti moderati dai ragazzi di Escape Vision, in programma tutta la giornata di domenica, che si concluderà con uno spettacolo di stand-up comedy;

con laboratori artigianali, lezioni di yoga al tramonto e area fitness, south talk con ospiti e dibattiti moderati dai ragazzi di Escape Vision, in programma tutta la giornata di domenica, che si concluderà con uno spettacolo di stand-up comedy; Chill Area allestita con puff e teli;

allestita con puff e teli; Kids Area pensata per i più piccoli;

pensata per i più piccoli; South talk area con ospiti e dibattiti, moderati dai ragazzi di Escape Vision, per tutta la domenica e gran finale con uno spettacolo di stand-up comedy.

Tra le grandi novità di questa edizione ci sono il collettivo Soul Express, che animerà il sabato sera con un dj set dalle 20 a mezzanotte, e i Bench Bar Sport che porteranno in campo sfide e tornei con premi in palio per gli amanti del calcio e per chiunque voglia mettersi in gioco sia sul campo che alle postazioni Play Station 5 e Play Station 2.

South Market si conferma ancora una volta un evento dinamico, inclusivo, capace di sorprendere ed evolversi. Un evento sociale e culturale pensato per tutti che mira a valorizzare il patrimonio creativo di Napoli e a costruire un dialogo sempre più vivo tra le realtà locali e il pubblico.

La storia di South Market inizia nel 2023 e oggi, proponendosi ogni mese e mezzo nell’arco di due anni, arriva alla sua decima edizione, a cui si aggiungono due partecipazioni straordinarie al Comicon Napoli. L’idea è di Federico, cresciuto con un nonno mercatale che esponeva nel suo spazio soprattutto oggettistica e antiquariato, e un papà che di è dedicato al modernariato. A lui poi si sono uniti Francesca, Flavia e Luca ed è nato South Market.

“South è molto di più di una direzione geografica: è un’attitudine. Il nostro Sud è fatto di creatività, resistenza, bellezza imperfetta. Il South Market è un luogo che celebra questa straordinaria energia” – ha raccontato Federico.