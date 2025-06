Domenica 22 giugno, alle ore 21:00, al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa prenderà il via il primo appuntamento della rassegna teatrale tutta al femminile “Binario Rosa”, giunta alla sua terza edizione. Si comincia con Lalla Esposito in “Nino”, un emozionante spettacolo al tramonto, in uno dei siti storici più suggestivi d’Italia, che prenderà vita nello splendido Anfiteatro esterno del sito.

Binario Rosa: teatro al tramonto al Museo di Pietrarsa

Un viaggio onirico nella musica dell’amico magico, Nino Rota. Una valigia piena di sogni, un palcoscenico che si accende tra le locomotive storiche, e la voce magnetica di Lalla Esposito che si intreccia alle note eterne del cinema italiano. Rivedremo Cabiria, Gelsomina, Amarcord e le ombre dolci della Dolce Vita. Un recital che è sogno, nostalgia, poesia. Un tributo a chi ha trasformato le immagini in musica e la musica in memoria.

La protagonista, donna o forse anima e sogno, appare con la sua valigia piena di piccoli oggetti, strumenti per rendere il sogno reale. Ad attenderla, un musicista che la prenderà per mano a attraverso le note la accompagnerà all’incontro con l’”amico magico”. Nessuna interruzione, parole e musica scorrono veloci ricordando una girandola che gira al vento.

Museo di Pietrarsa

L’amico magico è stato capace di creare delle melodie uniche che si fondono perfettamente con le immagini dei film per cui furono create. Per chi ama il cinema, la grande musica, il teatro che emoziona. Per chi vuole vivere un’esperienza irripetibile in uno dei luoghi più suggestivi di Napoli, al tramonto, tra i binari del passato e i sogni di oggi.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21:00 e il costo del biglietto d’ingresso è di 16 euro. Per prenotare è necessario contattare il numero 379 23 77 322, inviare una mail all’indirizzo info@mens-lab.it](mailto:info@mens-lab.it o effettuare l’acquisto direttamente online collegandosi alla piattaforma dedicata. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina dell’evento.

Per completare l’esperienza sarà possibile, per chi lo vorrà, continuare la serata con un aperitivo o una cena sul mare alle splendide Terrazze Pietrarsa. Per maggiori informazioni e per prenotare un tavolo per la cena, è possibile contattare il numero 335 6422368.

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

RIEPILOGO INFO

Cosa: “Binario Rosa” con Lalla Esposito in “Nino”;

Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, via Pietrarsa, Napoli-Portici;

Quando: domenica 22 giugno alle ore 21:00;

Info e prenotazioni: 379 23 77 322; info@mens-lab.it](mailto:info@mens-lab.it.