Meraviglia a Napoli, torna la Festa della Madonna del Carmine: concerto e show di fuoco

Anche quest’anno Napoli celebrerà la Madonna del Carmine con una grande festa che, a partire da martedì 15 luglio 2025, animerà la storica piazza del Carmine dando vita ad un concerto d’eccezione e al tradizionale incendio del Campanile.

Madonna Carmine 2025: concerto e incendio campanile a Napoli

Nell’ambito della terza edizione di Feste Patronali – il progetto promosso e sostenuto dall’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli che prevede ben quattro mesi di intrattenimento – sono state fornite le prime anticipazioni sulle celebrazioni per la Madonna del Carmine, tra le feste più sentite in città.

A partire dalle ore 21:00 di martedì 15 luglio, in piazza del Carmine, prenderà il via il concerto dell’artista Raffaello Converso, seguito dal tradizionale incendio del Campanile, momento clou dell’evento. Tutti si riuniranno all’esterno della Basilica per ammirare uno spettacolare show di fuochi, un evento dalle origini antichissime che si svolge rivestendo di luminarie di fuoco l’intero campanile, con i suoi 75 metri di altezza, che imitano un vero e proprio incendio, spento poi con l’arrivo del quadro della Vergine del Carmine.

Una tradizione che sta molto a cuore al popolo partenopeo che spera ogni anno che l’incendio sia di buon auspicio per l’intera città. Di solito la Festa del Carmine, oltre al concerto e al momento religioso, dà il via anche ad una serie di ulteriori iniziative tra stand, incontri religiosi e spettacoli. Al momento, tuttavia, il programma ufficiale completo non è stato reso ancora noto.