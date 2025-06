Anticamente, 4 giorni di festa nell’antico borgo campano: tra spettacoli e ricette contadine

Il 28 e 29 giugno e il 5 e 6 luglio 2025, nel cuore dell’antico borgo di Arpaia, in provincia di Benevento, torna Anticamente, l’evento, giunto alla sua terza edizione, che celebra le radici culturali del territorio tra spettacoli, rievocazioni, musica dal vivo, artigianato e cibo locale.

Anticamente, la grande festa ad Arpaia tra cibo e spettacoli

Dopo lo straordinario successo delle precedenti edizioni, che hanno attirato migliaia di visitatori, prende il via la nuova edizione di Anticamente che si preannuncia ancor più ricca e coinvolgente grazie alla decisione di raddoppiare il numero di serate. L’evento sarà, infatti, strutturato in due weekend, con un programma differenziato che punta a rendere la manifestazione ancor più attrattiva.

Nel corso delle quattro serate, le strade del centro storico torneranno a vivere con suoni, colori e sapori della tradizione. Si parte sabato 28 giugno con i giochi antichi per i bambini in programma alle ore 17:00. L’intero percorso sarà arricchito di nuove proposte culinarie ispirate alle ricette contadine e alla tradizione locale, con il coinvolgimento di un maggior numero di attività gastronomiche. Non mancheranno diverse cantine vinicole pronte a deliziare gli ospiti.

Tra le novità di quest’anno ci sarà AnticaMente in Gioco, il torneo di giochi antichi a squadre per adulti che si svolgerà il 29 giugno. Uno spazio importante, come ogni anno, sarà riservato all’arte visiva grazie alla presenza di mostre di scultura e all’installazione itinerante “25×25+4 Basta violenza sulle Donne” a cura di Iolanda Morante.

Gli spazi teatrali vedranno impegnata l’associazione Libero Teatro che proporrà vari spettacoli nel doppio weekend di Anticamente, facendo rivivere alcuni personaggi storici come il famoso Masaniello che, per qualche sera, si trasferirà ad Arpaia.

Gran finale il 6 luglio con la partecipazione del noto linguista napoletano Amedeo Colella che darà la possibilità ai partecipanti di scoprire gli antichi detti popolari, spesso ironici e taglienti, simbolo della saggezza popolare.

“Anticamente non è solo un evento ma un momento di comunità. È l’occasione per riscoprire la nostra identità e condividere la bellezza delle nostre tradizioni con i visitatori e i paesani. È un momento per celebrare la storia e il fascino della nostra terra e delle sue enormi potenzialità” – ha commentato Basilio Iuliano, presidente dell’associazione Officina Sociale Pro Arpaia, organizzatrice dell’evento.

Anticamente, organizzato con la collaborazione di Cesvolab, ha ottenuto il patrocinio morale dalla Regione Campania, dalla provincia di Benevento e dal Comune di Arpaia, e vedrà coinvolte diverse realtà del territorio come il centro per disabili Il Castagno.