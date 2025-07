Arriva la Sagra della Mortadella: 4 giorni di specialità e spettacoli a ingresso gratis

Dal 4 al 7 luglio 2025 a Gauro, caratteristico borgo di Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno, si terrà la Sagra della Mortadella, la festa dedicata all’amatissimo insaccato che darà il via a quattro giornate da trascorrere all’insegna del buon cibo e della musica.

Sagra della Mortadella 2025 a Gauro: 4 giorni di festa

L’evento, giunto alla sua terza edizione, consentirà ai partecipanti di immergersi in un vero e proprio percorso di sapori unici, tra momenti conviviali e svariati spettacoli che vedranno la partecipazione di alcuni gruppi e artisti locali.

Tra le specialità del menù: focaccia con mortadella al pistacchio, stracciata di bufala, rucola e pomodorini; rosetta con mortadella al peperone crusco, pecorino semi-stagionato, peperone crusco sbriciolato, songino e olio evo; hot dog con mortadellina e salsa al limone; caciocavallo impiccato con mortadella di cinghiale al tartufo; pizza mortadella, stracciata di bufala e granella di pistacchio.

Non mancheranno spiedini di mortadella con ciliegina di bufala e datterino oltre alla tipica mortadella arrostita. Per concludere in bellezza due proposte di dessert: zeppole e muffin al pistacchio. Il tutto accompagnato da bibite e vino.

Ogni serata sarà allietata da musica e spettacoli live. Si parte il 4 luglio con i Diadema e il 5 con NaltroSound. Il 6 e 7 luglio si esibiranno rispettivamente Totore e la Band degli Onesti e Leo Ferrucci. In tutte le serate della sagra, i borghi gauresi ospiteranno i mercatini artigianali. Dalle 16:00 alle 20:00 si svolgeranno i giochi per bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni.