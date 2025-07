Un’Estate da Re 2025: il Concerto inaugurale tra musica barocca e poesia alla Reggia di Caserta

Sabato 19 luglio 2025, alle ore 21:00, nel maestoso cortile della Reggia di Caserta, si alza il sipario sull’edizione 2025 di Un’Estate da Re, una delle rassegne musicali più prestigiose del Sud Italia.

Il Concerto inaugurale promette un’esperienza unica, sospesa tra virtuosismo musicale, narrazione poetica e fascino architettonico, con protagonisti di assoluto rilievo: L’Accademia Barocca di Santa Cecilia, il violinista e concertatore Giovanni Andrea Zanon, e l’intensità teatrale della voce recitante Toni Servillo.

Il programma: Vivaldi tra musica e parola

Il cuore della serata sarà dedicato all’esecuzione di due capolavori del repertorio barocco di Antonio Vivaldi:

“La tempesta di mare” , concerto per violino tratto da Il cimento dell’armonia e dell’invenzione Op. 8, una composizione che cattura la furia e il fascino della natura in musica.

, concerto per violino tratto da Il cimento dell’armonia e dell’invenzione Op. 8, una composizione che cattura la furia e il fascino della natura in musica. “Le quattro stagioni” , le celebri quattro composizioni che raccontano il ciclo della natura attraverso suoni, suggestioni e immagini, affidate alla maestria dell’Accademia Barocca e al virtuosismo di Zanon.

, le celebri quattro composizioni che raccontano il ciclo della natura attraverso suoni, suggestioni e immagini, affidate alla maestria dell’Accademia Barocca e al virtuosismo di Zanon. Una “carte blanche” – momento creativo libero – affidata a Zanon e Servillo, dove parola e suono si intrecciano, dando vita a una narrazione originale e intensa, in perfetta continuità con lo spirito del programma.

La scelta di Vivaldi non è casuale: proprio l’Orchestra di Santa Cecilia fu la prima, nel 1942, a incidere Le quattro stagioni, rendendole immortali. Questa esecuzione alla Reggia vuole essere anche un omaggio a quella storica registrazione e a una lunga tradizione interpretativa.

I protagonisti

Giovanni Andrea Zanon, giovane ma già acclamato violinista e direttore, guida l’ensemble barocco con eleganza e precisione. La sua interpretazione di Vivaldi è vibrante, tecnicamente impeccabile e profondamente espressiva.

Toni Servillo, uno dei più grandi attori italiani contemporanei, impreziosisce il concerto con la sua voce inconfondibile, capace di evocare immagini, emozioni e riflessioni. La sua presenza scenica trasforma il concerto in un’esperienza multidimensionale, sospesa tra teatro e musica.

La location: la Reggia di Caserta

Cornice dell’evento è l’imponente Reggia di Caserta, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, esempio sublime di architettura barocca e residenza reale dei Borbone di Napoli. Il Cortile d’Onore, con la sua imponenza e l’acustica naturale, si trasforma in un teatro sotto le stelle, rendendo ogni nota un dialogo tra storia e presente.

Biglietti e informazioni

I biglietti per il Concerto inaugurale del 19 luglio sono già disponibili QUI:

Platea : €35 (intero adulto), €20 (ridotto under 25)

: €35 (intero adulto), €20 (ridotto under 25) Gradinate: €20 (intero adulto), €10 (ridotto under 25)

Un’occasione unica per assistere a un evento di alto profilo a prezzi accessibili, in una location di rara bellezza.

La rassegna: musica, cultura e territorio

Un’Estate da Re è un progetto culturale e artistico ambizioso, voluto dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel 2016, con l’obiettivo di promuovere sia la Reggia di Caserta come patrimonio artistico, sia le eccellenze musicali della regione. L’iniziativa, giunta alla sua nona edizione, è programmata e finanziata dalla Regione Campania, realizzata in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia, il Comune di Caserta, il Teatro Verdi di Salerno e curata dalla SCABEC, la società regionale per la valorizzazione dei beni culturali.

Negli anni, la rassegna si è consolidata come uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate italiana, capace di attrarre appassionati di musica, turisti e visitatori da tutto il mondo, grazie a una programmazione raffinata e alla magia di uno dei siti più affascinanti d’Europa.

Il Concerto inaugurale di Un’Estate da Re 2025 non è solo un evento musicale, ma un viaggio emozionante nella bellezza: quella della musica barocca, della parola poetica, e del nostro straordinario patrimonio culturale. Un appuntamento da non perdere per chi cerca emozione, arte e grande qualità.