La Traviata alla Reggia di Caserta: due serate d’opera per ‘Un’Estate da RE’

Il cortile monumentale della Reggia di Caserta si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva: La Traviata di Giuseppe Verdi, in scena mercoledì 23 e venerdì 25 luglio 2025, alle ore 21.00, nell’ambito della rassegna Un’Estate da RE – La grande musica alla Reggia di Caserta.

Si tratta di un’occasione imperdibile per vivere la magia del melodramma italiano in una delle location più affascinanti al mondo. A rendere ancora più speciale l’evento, la direzione del maestro Daniel Oren, uno dei più prestigiosi direttori d’orchestra a livello internazionale, alla guida dell’Orchestra e del Coro del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno.

Nel ruolo della protagonista, Violetta Valéry, si esibirà il soprano Gilda Fiume, applaudita interprete verdiana. Al suo fianco, il tenore Stefan Pop nei panni di Alfredo Germont e il baritono Ariunbaatar Ganbaatar nel ruolo di Giorgio Germont. La regia è firmata da Riccardo Canessa, con le scene e i costumi di Alfredo Troisi e le coreografie di Pina Testa.

Il cast si completa con:

Miriam Tufano (Flora Bervoix)

Miriam Artiaco (Annina)

Vincenzo Peroni (Gastone)

Donato Di Gioia (il barone Douphol)

Costantino Finucci (il marchese d’Obigny)

Carlo Striuli (il dottor Grenvil)

Paolo Gloriante (Giuseppe)

Michele Perrella (un domestico di Flora)

Antonio De Rosa (un commissionario)

I primi ballerini solisti saranno Anna Chiara Amirante e Alessandro Staiano.

La Traviata rientra nella programmazione di Un’Estate da RE, manifestazione promossa dalla Regione Campania attraverso Scabec, realizzata in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno.

Giunta alla sua nona edizione, la rassegna trasforma ogni anno la Reggia di Caserta in uno straordinario palcoscenico per la musica classica, l’opera e la danza, richiamando appassionati da tutta Italia e oltre.

Biglietti e prezzi

I biglietti per La Traviata sono disponibili nelle seguenti fasce di prezzo:

Platea : 30 euro (intero), 15 euro (ridotto under 25)

: 30 euro (intero), 15 euro (ridotto under 25) Gradinate: 20 euro (intero), 10 euro (ridotto under 25)

I biglietti sono acquistabili sulla piattaforma QUI e su TicketOne.

Promozioni speciali

Chi acquista un biglietto per uno degli spettacoli di Un’Estate da RE potrà accedere alla Reggia di Caserta tra il 19 e il 31 luglio con un biglietto speciale al costo ridotto di 14 euro (più 1 euro di commissione di servizio), presentando all’ingresso il titolo d’accesso allo spettacolo.

Inoltre, è possibile abbinare al biglietto teatrale alcune versioni digitali scontate del pass campania>artecard, che consente di visitare i principali siti culturali della regione, tra cui la stessa Reggia di Caserta, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, e i parchi archeologici di Pompei, Ercolano e Paestum:

Campania 7 Giorni: 40 euro (anziché 43)

Campania 365 Gold: 47 euro (anziché 50), 34 euro per la versione giovani (18-25 anni)

Campania 365 Lite: 24 euro (anziché 26), 15 euro per la versione giovani (18-25 anni)

Un’Estate da RE è più di una semplice rassegna musicale: è un’esperienza immersiva tra musica, arte e storia, che valorizza uno dei patrimoni più preziosi d’Italia e le eccellenze culturali del territorio campano.

Per chi ama l’opera e desidera viverla in un contesto unico, La Traviata alla Reggia di Caserta è senza dubbio l’appuntamento da segnare in agenda.