Arriva Baccalà Village, 3 giorni di specialità e spettacoli gratis: menù da 10 euro per tutti

Dall’1 al 3 agosto 2025 a Nocera Superiore, in provincia di Salerno, torna Baccalà Village, uno degli eventi di street food più attesi dalla popolazione, il primo interamente dedicato al mondo del baccalà. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Baccalà Village 2025 a Nocera Superiore: menù e programma

Dopo il grande successo dell’edizione di Sarno, che ha inaugurato il tour 2025 con numeri record e tanto entusiasmo, il Baccalà Village fa tappa a Nocera Superiore, nel cuore di una delle aree archeologiche più affascinanti della Campania.

Ideato dallo chef Antonio Peluso, fondatore della rinomata Locanda del Baccalà di Marcianise, il format continua a portare in giro per la regione un’esperienza unica che unisce cibo, cultura e spettacolo, e che anche quest’anno porterà in scena uno dei grandi protagonisti della cucina mediterranea: il baccalà.

Tre giorni dedicati al gusto e alla convivialità nella suggestiva cornice del Parco Archeologico di Nocera Superiore, una location straordinaria dove enogastronomia, musica dal vivo e tradizione popolare si fondono in un viaggio sensoriale per tutte le età.

Nel corso dell’evento sarà possibile degustare le nuove ricette esclusive ideate dallo chef Peluso per l’occasione. Tra queste: fusilli freschi mantecati con baccalà e peperone crusco; pizza fritta con baccalà, capperi e olive; pizza montanara con pomodoro e baccalà.

Saranno a disposizione degli ospiti diverse tipologie di menù: il Menù Sfizi a 10 euro, il Menù Primo a Scelta a 15 euro, il Menù Secondo a Scelta a 18 euro e il Menù Completo (primo + secondo a scelta) a 25 euro. Tutti i menù includono sempre un antipasto e una bevanda (vino o birra).

Un percorso gastronomico allietato, ad ogni serata, da spettacoli e concerti dal vivo. Si parte venerdì 1 agosto con “Amici per Sempre” – Pooh Tribute Band. Sabato 2 agosto ci sarà Ciro Ceruti in “Shit Life – Vita da Attore” mentre domenica 3 agosto si terrà l’Omaggio a David Foster con Francesco Corvino, Daniele Blaquier e Sonia Mosca.

Il Baccalà Village sarà aperto dall’1 al 3 agosto dalle ore 19:00 fino a mezzanotte. Tutti potranno accedere liberamente e gratuitamente alle aree food e spettacoli. L’evento è patrocinato dal Comune di Nocera Superiore – Assessorato alla Cultura e Spettacoli.

“Mi piace portare in giro e divulgare il baccalà: un tempo pesce povero, oggi è diventato chic e si mangia 365 giorni l’anno, non solo a Natale” – ha dichiarato lo chef Peluso. Dopo Nocera Superiore, il tour farà tappa anche a Minori (dal 28 al 31 agosto), nell’ambito del Festival Gusta Minori, e a Caivano (dal 12 al 14 settembre), nell’ambito della Festa de “L’Identità”.