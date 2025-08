Aurora Leone gratis in Piazza del Plebiscito con il suo “Tutto Scontato – Rivisto e Scorretto”

Dopo aver conquistato i teatri italiani ed europei, Aurora Leone torna nella sua città con una data unica e gratuita del suo spettacolo “Tutto Scontato – Rivisto e Scorretto”, in programma domenica 10 agosto a Piazza del Plebiscito, nell’ambito della rassegna estiva Restate a Napoli.

Lo spettacolo inizierà alle ore 22:00 (apertura cancelli alle 20:30) e sarà a ingresso gratuito previa prenotazione sul sito: https://bit.ly/RestateaNapoli2025

“Tutto Scontato” è un monologo pungente e ironico, che mescola satira e autobiografia con un linguaggio diretto e intelligente. Tra riflessioni scomode e battute spiazzanti, Aurora Leone si muove tra lo stile tagliente di Ricky Gervais e il tono istituzionale di Mattarella, regalando al pubblico uno spettacolo in cui nulla è davvero “scontato”, nonostante il titolo.

Come lei stessa lo definisce:

“Un monologo scomodo come un sedile Ryanair nelle file centrali. Tutto scontato, come uno sticker in vetrina che ti promette quello che cerchi — e invece no, spoiler: non lo trovi.”