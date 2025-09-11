In Campania il villaggio della carne alla griglia più grande d’Italia: stand e assaggi gratis

Dal 12 al 14 settembre 2025, al Parco Laudato Sì (ex Macrico) di Caserta, arriva The Final Meat, il più grande evento d’Italia dedicato alla carne alla griglia che darà la possibilità ai visitatori di poter assaggiare le migliori specialità, sapientemente preparate dalle eccellenze del settore.

Final Meat, a Caserta il più grande evento d’Italia sulla carne

Caserta diventa la capitale italiana della griglia per ben 3 giorni, ospitando, nel corso del festival, la prestigiosa competizione The Golden Steak, la gara ufficiale televisiva di Food Network per eleggere il miglior grigliatore italiano di bistecca con l’osso.

Appassionati, curiosi, famiglie e ristoratori saranno immersi in un vero e proprio percorso gastronomico di qualità, caratterizzato dalla presenza delle 16 migliori bracerie d’Italia tra degustazioni, intrattenimento musicale e sfide tra grandi maestri della griglia.

Si parte il 12 settembre con l’apertura al pubblico del villaggio gastronomico. Il 13 settembre dalle ore 13:00 avrà inizio la prima sfida di The Golden Steak con assaggi gratuiti e votazione aperta al pubblico. Nella giornata di chiusura, il 14 settembre, si terrà la finale con l’incoronazione del miglior grigliatore italiano. L’intrattenimento, per l’intera durata della kermesse, è affidato a Radio Marte.

Tra gli chef protagonisti: Pasquale Maravita (campione italiano di bistecca con l’osso 2022-2023), Christian Ranuschio (organizzatore e ideatore di The Golden Steak), Sabatino Cillo (Cillo Grill e BBQ House), Antonio De Stasio (La Spelunca), Daniele e Simone (Punto Nave), Ciro Scognamillo (Poppella), Roberto Giacobbo (presentatore The Final Meat), Francesco Camassa (Nazionale Macellai).

L’ingresso avverrà tramite l’acquisto di un token da € 10,00 (bambini fino a 12 anni gratis), che comprende una consumazione obbligatoria. La biglietteria sarà posizionata direttamente all’ingresso dell’evento.

