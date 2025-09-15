In TV uno speciale su Pino Daniele con tanti ospiti, da Finizio a Ricciardi: quando vederlo

Il 18 settembre, e in replica il giorno successivo, arriva in TV una puntata speciale della trasmissione 7 Canzoni, su 11 Televomero, interamente dedicata a Pino Daniele. La grande voce di Napoli sarà raccontata attraverso canzoni, filmati, interviste e ospiti straordinari.

In TV puntata speciale su Pino Daniele: quando e dove vederla

Icona indimenticabile della scena musicale italiana, mediterranea e partenopea, Pino Daniele verrà raccontato in un ampio speciale che andrà in onda il 18 settembre 2025 alle ore 23.30 – in concomitanza con il concerto “Pino è – Il viaggio del Musicante” in Piazza del Plebiscito a Napoli – e, in replica, il 19 settembre 2025 alle 19.30, nel quarantaquattresimo anniversario del leggendario concerto conclusivo del tour di “Vai Mò” (Piazza del Plebiscito – Napoli, 19 settembre 1981).

Una serata televisiva speciale dedicata al “mascalzone latino” che sarà arricchita da tanti ospiti d’eccezione che interverranno nel corso della puntata tra musicisti, giornalisti, cantautori, produttori e amici che hanno conosciuto e collaborato con Pino Daniele.

Ad esibirsi in emozionanti performance dal vivo ci saranno Antonio Onorato, Ivan Granatino e Francesco Da Vinci. Tra gli ospiti della puntata figurano anche Roberto Giangrande (musicista e compositore, bassista della prima tournée di Pino Daniele), Claudio Poggi (storico produttore di “Terra Mia”, disco di esordio di Pino Daniele, Carmine Aymone (giornalista, scrittore e apprezzatissimo biografo di Pino), Gigi Finizio e Franco Ricciardi.

Il DJ resident di 7 CANZONI, Xela, nome d’arte di Alessandro Russo, proporrà una selection di brani interamente dedicata a Pino Daniele. La puntata racconterà l’anima, il percorso e l’evoluzione musicale di Pino Daniele, con esibizioni e immagini di repertorio. Il format, nato da un’idea di Gianluca Carbone,è condotto dal giornalista e scrittore Michelangelo Iossa: il programma vede alla regia Giulio Tammaro e una squadra di redazione brillante.