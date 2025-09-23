Arriva la grande Fiera del Vintage: 2 giorni tra pezzi unici e rari con oltre 300 stand

Dopo 5 mesi di attesa, sabato 27 e domenica 28 settembre 2025, al Polo Fieristico A1Expò di Caserta Sud torna l’attesissima edizione della Fiera del Vintage, uno degli eventi più amati dagli appassionati, collezionisti e curiosi in arrivo da tutta Italia.

Fiera del Vintage a Caserta: 2 giorni di stand

Due giornate all’insegna del vintage che regaleranno un vero e proprio viaggio nel tempo e nello stile. I visitatori avranno la possibilità di perdersi tra gli stand degli oltre 300 espositori, suddivisi per aree tematiche: dall’antiquariato al modernariato passando per vinili, moda retrò, rigatteria, giocattoli d’epoca, retrogames e tanto altro ancora.

La Fiera del Vintage non è solo un mercato ma una suggestiva caccia al tesoro, alla ricerca di pezzi unici, rari e intramontabili. Oggetti che hanno attraversato i decenni tornano ad essere protagonisti, interpretando perfettamente lo spirito del riuso e della sostenibilità, con un fascino che il tempo ha reso ancora più autentico.

Anche per l’edizione di settembre, l’intero percorso sarà arricchito da momenti di intrattenimento e musica: il dj set di Enzo Rossi farà rivivere i ritmi e le atmosfere dei mitici anni ’80 e ’90, trasformando il quartiere fieristico in un luogo di incontro, festa e condivisione.

“Raggiungere la ventesima edizione è per noi motivo di orgoglio perché testimonia il successo e la continua crescita di una manifestazione che ogni anno sa rinnovarsi grazie al contributo degli espositori e all’entusiasmo del pubblico. Questa edizione di settembre rappresenta un nuovo inizio, in vista delle grandi sorprese che ci accompagneranno nella stagione fieristica 2025/2026″ – ha affermato il Presidente dell’A1Expò, dott. Antimo Caturano.

Tra ampi spazi, varietà degli stand e un’atmosfera unica, la Fiera del Vintage si conferma un appuntamento d’eccellenza per chi ama lo stile retrò e la cultura del collezionismo. La Fiera sarà aperta per entrambe le giornate dalle 10:00 alle 20:00. Il ticket di ingresso ha un costo di 3,50 euro a persona. Per i visitatori è disponibile un parcheggio interno al costo di 3,50 euro per tutta la giornata.