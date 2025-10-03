A Serino la Sagra della Castagna più antica e rinomata d’Irpinia: il programma

Mancano ormai pochi giorni al taglio del nastro della Sagra della Castagna di Serino IGP, la più antica e rinomata di Irpinia, che prenderà il via dal 10 al 12 ottobre 2025 con un programma ricco di iniziative. Una vera e propria passeggiata gastronomica che darà spazio anche a momenti di intrattenimento, mostre e visite guidate.

Sagra della Castagna di Serino IGP 2025: il programma

Giunto alla sua 40esima edizione, il festival autunnale continua a celebrare la prelibata castagna che, nel 2018, ha ottenuto il marchio IGP, confermandosi tra i prodotti agricoli d’eccellenza a livello nazionale ed internazionale.

Per ben 3 giornate, il suggestivo borgo di Rivottoli sarà inondato di stand gastronomici pronti a deliziare gli ospiti con gustosissimi piatti tradizionali, vini pregiati, birre artigianali, dolci locali. Protagoniste assolute le tipiche caldarroste preparate all’interno della “virulera”, la caldarrostiera gigante divenuta simbolo della festa. A disposizione dei visitatori anche un’area gluten-free e senza lattosio.

Nel corso della kermesse sarà celebrato non solo il prodotto agricolo ma anche la cultura locale, con particolare attenzione agli spetti storici, sociali e paesaggistici della Valle del Sabato. In particolare saranno organizzate visite guidate ed escursioni con trekking organizzati da FIE Irpina Trekking, che percorrono luoghi storici e paesaggistici, come il Sentiero Europeo E1 lungo il Fiume Sabato e la località Civita.

Le escursioni sono previste alle ore 15:00 di venerdì 10 ottobre e alle 10:00 di sabato 11 e domenica 12 ottobre, con punto di ritrovo presso la chiesa in piazza. C’è la possibilità di scegliere tra due opzioni: percorso Trekking (info e prenotazioni al 338 9701983) e itinerario Bike (info e prenotazioni al 329 2335892).

I partecipanti avranno la possibilità di visitare anche il Museo della Castagna, curato dal Forum Giovani Serino, aperto per tutta la durata dell’evento. Non mancheranno show cooking, contest, attività culturali e artistiche, convegni, esposizioni di artigianato e prodotti tipici. Domenica 12 ottobre, alle ore 10:30, si terrà anche un incontro speciale con il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS).

La sagra è organizzata dalla Pro Loco di Serino con il patrocinio del Comune, la partecipazione degli studenti dell’IC Serino e delle associazioni locali. Ogni anno la manifestazione registra un numero importante di presenze: per questa edizione si stima la partecipazione di oltre 35.000 visitatori provenienti dall’hinterland ma soprattutto da fuori provincia e regione.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Sagra della Castagna di Serino;

Quando: dal 10 al 12 ottobre 2025;

Dove: Rivottoli, Comune di Serino, provincia di Avellino.