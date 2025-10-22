Apre il Villaggio delle Zucche a ingresso gratis per tutti: magia, giocolieri e show di fuoco

Il 26 ottobre 2025, la Villa Comunale di San Valentino Torio, ospiterà Zucca Village, il Villaggio della Zucca a ingresso gratis che darà la possibilità a grandi e piccini di trascorrere una giornata all’insegna della magia e del divertimento.

Villaggio della Zucca a San Valentino Torio: gratis per tutti

Il parco comunale si trasformerà in un vero e proprio regno autunnale, tra zucche e tante attività per i bambini. I piccoli visitatori potranno partecipare ai laboratori di pittura o “Zucca in pasta“, sprigionando la loro creatività attraverso le protagoniste dell’evento: le zucche messe a disposizione da “Il Vecchio Granaio”.

Non mancheranno spettacoli di magia, esibizioni di giocolieri e suggestive performance con il fuoco. I bambini potranno dirigersi anche verso la postazione Truccabimbi e, in occasione di Halloween, trasformarsi per un giorno in piccoli mostri.

Attiva anche l’area Photobooth dove poter scattare foto a tema, in ricordo di questa avvincente esperienza. Il villaggio è aperto per tutta la giornata di domenica 26 ottobre dalle ore 10:30 alle 13:00 e poi dalle 16:00 alle 20:30.

“Con grande piacere vi annunciamo che domenica 26 ottobre nella Villa Comunale ci sarà un grande evento dedicato a tutti i bambini: lo Zucca Village di San Valentino a Torio. Quest’anno speriamo di sorprendervi ancora di più e di creare insieme a voi momenti indimenticabili nel nostro amato paese” – hanno comunicato il sindaco Michele Strianese e l’assessore agli eventi Enzo Ferrante.

“L’evento è completamente gratuito grazie anche al supporto delle aziende Il Vecchio Granaio di Rendina Rosa e Franco Odierna. Vi aspettiamo”.